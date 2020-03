Kορωνοϊός κρουαζιερόπλοιο: Ελικόπτερο να ρίχνει τεστ για τον ιό

Kορωνοϊός κρουαζιερόπλοιο: Στην απαγόρευση της επιστροφής στο λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο, προχώρησαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, για το κρουαζιερόπλοιο Grand Princess. Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο είχε ταξιδέψει στη Χαβάη και είχε μεταφέρει σε προηγούμενο ταξίδι του δύο επιβάτες που είχαν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό. Στους επιβάτες, λοιπόν του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά της Καλιφόρνια, έχει δοθεί η οδηγία να μείνουν στα δωμάτιά τους για το υπόλοιπο του ταξιδιού τους, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Princess Cruises.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανέφερε ότι η εν λόγω οδηγία δόθηκε από το αμερικανικό κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Τα μέλη του πληρώματος θα σερβίρουν τα γεύματα των επιβατών στα δωμάτιά τους, ενώ όλες οι δραστηριότητες έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το παρακάτω βίντεο, δείχνει ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς να προμηθεύει τους επιβάτες με «κιτ» που περιέχουν τεστ διάγνωσης του ιού. Ωστόσο, η εταιρεία αναφέρει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα κρούσματα στο πλοίο.

Video from the California National Guard shows helicopters deliver coronavirus test kits to the Grand Princess cruise ship off the coast of California. https://t.co/xd5N99ZBTV pic.twitter.com/LbzUQkbyM7

— ABC News (@ABC) March 6, 2020