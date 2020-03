Τζένιφερ Λόπεζ Hustlers: Η σέξι Λατίνα μιλά για τα Όσκαρ 2020 και εκείνους που την αγνόησαν

Τζένιφερ Λόπεζ Hustlers: Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε στην Όπρα για τα Όσκαρ 2020, αλλά και την επιλογή της Ακαδημίας να σνομπάρει την ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε, το Hustlers, η οποία και δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα. Στην αρχή της σεζόν, η τραγουδίστρια και ηθοποιός έλαβε ιδιαίτερα θερμές κριτικές για τον ρόλο της στριπτιζέζ στην ταινία. Τα δημοσιεύματα ήθελαν την ερμηνεία να χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ μια υποψηφιότητα για Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου.

«Στεναχωρήθηκα λίγο γιατί υπήρξαν πολλές προσδοκίες. Υπήρχαν τόσα πολλά άρθρα, τόσες καλές κριτικές – περισσότερες από όσες είχα λάβει ποτέ στην καριέρα μου – και ακουγόταν πολύ “θα πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Θα συμβεί. Αν δεν γίνει, τότε είστε τρελοί”. Διάβαζα όλα αυτά τα άρθρα και έλεγα “Θεέ μου, θα μπορούσε;”. Και μετά ένιωσαν σαν όλο αυτό να με απογοήτευσε» είπε η Τζένιφερ Λόπεζ σε μια ακόμη εκπομπή από την περιοδεία της Όπρα Oprah Winfrey’s 2020 Vision: Your Life in Focus Tour.

Επίσης, η Τζένιφερ Λόπεζ παραδέχτηκε πως ένιωσαν σαν να απογοητεύει τους ανθρώπους γύρω της. «Οι περισσότεροι στην ομάδα μου βρίσκονται πλάι μου για χρόνια – 20, 25 χρόνια – και νομίζω πως είχαν πολλές προσδοκίες και το ήθελαν. Οπότε, νιώθω σαν να τους απογοήτευσα όλους λιγάκι» είπε.

Παρά τα αρνητικά συναισθήματα, η Τζένιφερ Λόπεζ παραδέχτηκε πως εκείνο που την ενδιαφέρει δεν είναι η αποδοχή. «Συνειδητοποιείς πως θέλεις την αποδοχή του κόσμου. Θέλεις οι άνθρωποι να λένε πως έκανες καλή δουλειά και ύστερα σκέφτηκα, “όχι δεν το χρειάζομαι αυτό”. Κάνω αυτή τη δουλειά επειδή την αγαπώ. Δεν χρειάζομαι κάποιο βραβείο για να νιώσω επαρκής» σημειώνει η Τζένιφερ Λόπεζ.

Thank you to the astoundingly age-defiant @jlo who came to the show in this stunner & gave new meaning to the word 50. LA: You were lit! In spite of my fall (which now becomes a meme), you brought me UP with your energy. Now I’m headed home to ice my knee 🥴 #Oprahs2020VisionTour pic.twitter.com/eOxB04ArKn

— Oprah Winfrey (@Oprah) March 1, 2020