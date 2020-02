Τζέιμς Μποντ νέα ταινία: Καινούριο τρέιλερ για το «No Time to Die»

Τζέιμς Μποντ νέα ταινία: Ένα νέο teaser-trailer της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ, «No Time to Die», βγήκε στην κυκλοφορία και πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που να μην κάνει ο Ντάνιελ Κρεγκ, αποχαιρετώντας τον 007. Με λίγους μήνες να μας χωρίζουν από τη μεγάλη πρεμιέρα, ένα νέο teaser που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του φετινού Super Bowl, ανοίγει ακόμη περισσότερο την όρεξη για το «No Time to Die», την τελευταία αποστολή του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του 007. Το «No Time to Die» του Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα βγαίνει στις αίθουσες στις 2 Απριλίου 2020, στην Ελλάδα από την Tulip Entertainment.

Ο τίτλος της νέας ταινίας αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο από τον επίσημο λογαριασμό James Bond στο Twitter θυμίζοντας πως η ταινία θα κυκλοφορήσει 3 Απριλίου 2020 στο Ην. Βασίλειο και 8 Απριλίου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη:

Στην ταινία No Time To Die, ο Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία. Η περιπετειώδης παραγωγή του «Bond 25» έχει προσφέρει ως τώρα στον Τύπο ειδήσεις για το καστ της ταινίας και υλικό για αρκετά άρθρα σχετικά με τις ατυχίες, αλλά και τις αστοχίες, που έχουν προκύψει ως τώρα.

Φτάσαμε όμως αισίως στο πρώτο trailer της ταινίας το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω και μετά να διαβάσετε μία σύντομη αναδρομή σε όσα έχουν γίνει ως τώρα στο «Bond 25».

Και αυτό είναι το νέο teaser-trailer: