Bafta 2020: Θρίαμβος για το 1917 – Πατσίνο, Φίνιξ και Μπραντ Πιτ έκλεψαν την παράσταση

Bafta 2020: Με επτά νίκες – ανάμεσα στις οποίες και αυτές της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, το «1917» του Σαμ Μέντες θριάμβευσε στα πρώτα μετά – Brexit βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τρία βραβεία κέρδισε ο Joker και δύο τα «Παράσιτα», το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου και αυτό της Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Οι αναφορές για το Brexit ήταν διαρκείς και ο «πολιτικός» ευχαριστήριος λόγος του Χοακίν Φοίνιξ ήταν ένα από τα hightlights της βραδιάς, η οποία γενικώς δεν είχε εκπλήξεις και τα φαβορί επικράτησαν κατά κράτος.

Bafta 2020: Οι νικητές των βραβείων

Καλύτερη Ταινία: 1917

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: 1917

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό: Bait (Μαρκ Τζένκιν, σεναριογράφος/σκηνοθέτης, Κέιτ Μπάιερς, Λιν Γουέιτ, Παραγωγοί)

Ξενόγλωσση Ταινία: Παράσιτα

Ντοκιμαντέρ: For Sama

Animation: Klaus

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες για το 1917

Πρωτότυπο Σενάριο: Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο για τα Παράσιτα

Διασκευασμένο Σενάριο: Τάικα Γουατίτι για το Jojo Rabbit

A’ Ανδρικός Ρόλος: Χοακίν Φίνιξ για το Joker

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ για το «Judy»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ για το Κάποτε στο… Χόλιγουντ

B’ Γυναικείος Ρόλος: Λόρα Ντερν για την Ιστορία Γάμου

Μουσική: Χίλντουρ Γκουνταντότιρ για το Joker

Φωτογραφία: Ρότζερ Ντίκινς για το 1917

Μοντάζ: Άντριου Μπάκλαντ και Μάικλ Μακκάσκερ για το Κόντρα σε Όλα

Σκηνικά: 1917

Κοστούμια: Μικρές Κυρίες

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Βόμβα

Ήχος: 1917

Κάστινγκ: Joker

Ειδικά Οπτικά Εφέ: 1917

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation: Grandad Was A Romantic

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Ανερχόμενος Σταρ: Μάικλ Γουόρντ

Bafta Fellowship στην παραγωγό Κάθλιν Κένεντι

Τιμητικό Βραβείο στον Άντι Σέρκις

Bafta 2020: Η τούμπα του Αλ Πατσίνο

Στα… ευτράπελα της βραδιάς, ο Αλ Πατσίνο περπατώντας στο κόκκινο χαλί έχασε το βηματισμό του και «έφαγε» μια μεγαλοπρεπή τούμπα. Μέσα σ’ όλα έχασε και το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου το οποίο απονεμήθηκε στον – απόντα από την τελετή – Μπραντ Πιτ. Δίπλα του την ώρα της πτώσης ήταν η φίλη του Μέιταλ Ντοχάν η οποία σοκαρίστηκε βλέποντας τον 79χρονο Αμερικανό ηθοποιό να πέφτει. Ευτυχώς για τον ίδιο η πτώση ήταν «αναίμακτη» όπως φρόντισε να δείξει στους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που τον περίμεναν μέσα στο Royal Albert Hall σηκώνοντας ψηλά τα χέρια του.

Bafta 2020: Το χιούμορ του Μπραντ Πιτ για το Brexit

«Γεια σου Βρετανία, μαθαίνω ότι είσαι πλέον…μόνη. Καλώς ήρθες στο κλαμπ!»: Το αμερικανικό χιούμορ του Μπραντ Πιτ φαίνεται πως επικράτησε, αυτή τη φορά τουλάχιστον, του διάσημου βρετανικού, μιας και το εύστροφο, αστείο και γεμάτο υπονοούμενα γραπτό μήνυμά του ήταν, ίσως, η μοναδική έκπληξη στην χθεσινοβραδινή τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Bafta.

Ο διάσημος ηθοποιός, μάλιστα, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Μια φορά κι έναν καιρό στο Χόλιγουντ», σχολίασε, εξ αποστάσεως, και το δεύτερο δημοφιλές θέμα την Βρετανίας, την οριστική αναχώρηση του Πρίγκιπα Χάρι από από τα πάτρια βασιλικά εδάφη: «Λέει, πως θα ονομάσει αυτό το βραβείο Χάρι επειδή είναι πραγματικά ενθουσιασμένος που το φέρνει στις ΗΠΑ» ενημέρωσε το λαμπερό κοινό της βραδιάς η ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι η οποία είχε αναλάβει να διαβάσει το μήνυμά του.

Bafta 2020: Λαμπερές παρουσίες

Κατά τα άλλα η βραδιά των Bafta είχε μεν πολύ λάμψη και εντυπωσιακές παρουσίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της Κέιτ Μίντλετον, αλλά ελάχιστο σασπένς και σχεδόν καμία ανατροπή καθώς τα αποτελέσματα ταυτίστηκαν με τις προβλέψεις: Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχτηκε, όπως αναμενόταν, ο Σαμ Μέντες και η ταινία του «1917» η οποία απέσπασε επτά συνολικά βραβεία μεταξύ των οποίων και αυτά της «Καλύτερης Ταινίας» και του «Καλύτερου Σκηνοθέτη» και «Καλύτερου Κάστινγκ».

«Μερικές φορές είναι εύκολο να ξεχάσεις την αληθινή εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας. Σε αυτήν την ταινία όμως σκηνοθέτησα τον…παράδεισο, κάτι που δεν νομίζω πως θα μού ξανασυμβεί» είπε εμφανώς χαρούμενος και ελαφρώς συγκινημένος ο Βρετανός σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το Βραβείο Σκηνοθεσία.

Bafta 2020: Η «μπηχτή» του Φίνιξ για την έλλειψη διαφορετικότητας

Ο Χοακίν Φίνιξ την σήκωσε την…κούπα για την, κατά κοινή ομολογία, εξαιρετική πρωταγωνιστική ερμηνεία του στον πολυσυζητημένο «Joker», ο οποίος τιμήθηκε με τρία συνολικά βραβεία. Παρότι χαρούμενος για τη νίκη του, επέλεξε να στηλιτεύσει στην ομιλία του στην έλλειψη διαφορετικότητας από τις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας: «Νομίζω πως στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους έγχρωμους ανθρώπους πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ, νομίζω πως αυτό το μήνυμα στέλνουμε σε ανθρώπους που πρόσφεραν τόσα πολλά στην βιομηχανία μας και με τρόπους που μάς έκαναν να επωφεληθούμε» τόνισε με νόημα ο ηθοποιός. Στο ίδιο θέμα, πάντως, αναφέρθηκε και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, που είναι πρόεδρος των βραβείων: «Το 2020, και όχι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αναφερόμαστε ξανά στην ανάγκη να κάνουμε περισσότερα ώστε να εξασφαλιστεί η διαφορετικότητα στις υποψηφιότητες και στην διαδικασία των βραβείων.

Και αυτό δεν είναι σωστό να συμβαίνει στην εποχή μας» υπογράμμισε ο Δούκας του Κέιμπριτζ δίνοντας την υπόσχεση πως αυτή η εικόνα θα αλλάξει από τον επόμενο κιόλας χρόνο. Η Ρενέ Ζελβέγκερ, πάλι, που αναδείχτηκε ως η καλύτερη ηθοποιός σε Α’ Γυναικείο Ρόλο, για την συμμετοχή στην ταινία «Judy», έμεινε στις τετριμμένες ευχαριστίες ενώ το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου κατέκτησε η Λόρα Ντερν από την «Ιστορία Γάμου». Αξίζει να σημειώσουμε, σε αυτό το σημείο, πως είναι η πρώτη φορά, μετά το 1977, που τέσσερις Αμερικανοί ηθοποιοί αποσπούν και τα τέσσερα μεγάλα βραβεία υποκριτικής στην ιστορία των Bafta και εννοείται πως έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να θριαμβεύσουν και στα Όσκαρ που έρχονται στις 10 Φεβρουαρίου.

Bafta 2020: Τα highlights της βραδιάς