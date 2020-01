Μπελούτσι Ελλάδα: Σε παράσταση στην Αθήνα ως Μαρία Κάλλας

Μπελούτσι Ελλάδα: Η θεατρική παράσταση «Maria Callas, Lettres et Mémoires» με πρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μπελούτσι θα έρθει και στην Αθήνα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Στη Φωλιά των Κου Κου» οι θιασώτες της Μόνικα Μπελούτσι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την χολιγουντιανή σταρ στην Αθήνα πάνω στο θεατρικό σανίδι. H Μόνικα Μπελούτσι, για πρώτη φορά στην καριέρα της, ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι, ερμηνεύοντας τη θρυλική ντίβα της όπερας, Μαρία Κάλλας. Η 55χρονη Ιταλίδα σταρ εμφανίστηκε στο Studio Marigny, στην καρδιά του Παρισιού, στην παράσταση με τίτλο «Maria Callas, Lettres et Mémoires», στο πλαίσιο της οποίας διαβάζει αδημοσίευτα κείμενα της ντίβας της όπερας, Μαρίας Κάλλας, που έχουν συλλεχθεί από τον Τομ Γουλφ – σκηνοθέτη της ταινίας «Maria by Callas».

Η παράσταση ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου. «Για μένα είναι ένα πραγματικό άλμα στο κενό», είχε δηλώσει η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση. «Είπα “ναι”, παρά τον φόβο μου. Ένα “ναι” από αυθορμητισμό, σαν να μην είχα χρόνο να αντιδράσω περαιτέρω». Η Μόνικα Μπελούτσι στο πλαίσιο της θεατρικής παράστασης «Maria Callas, Lettres et Mémoires» ακολουθεί την πορεία της Μαρίας Κάλλας από την παιδική της ηλικία στη Νέα Υόρκη μέχρι τα χρόνια του πολέμου στην Αθήνα, σε μια ζωή που μερικές φορές χρωματίζεται από σκάνδαλα, τη θυελλώδη σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση και προσωπικές δοκιμασίες. Η παράσταση αναμένεται να φιλοξενηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Εκκρεμεί η ακριβής ημερομηνία και το θέατρο.