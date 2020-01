Κιμ Καρντάσιαν εσώρουχα: Η πόζα μπροστά στο ψυγείο και η ανάρτηση στο Instagram

Κιμ Καρντάσιαν εσώρουχα: Η Κιμ Καρντάσιαν έχει βαλθεί να τρελάνει τους θαυμαστές της. Κι ενώ όλοι νόμιζαν ότι στο ψυγείο της έχει μόνο γιαούρτια και νερό, τελικά τα φαινόμενα απατούν, αφήνοντας τους πάντες άναυδους. Η διάσημη τηλεπερσόνα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία έμμεση διαφήμιση για την νέα σειρά εσωρούχων της που την δείχνει να ποζάρει μπροστά σε ένα ανοιχτό ψυγείο, φορώντας τα εσώρουχά της. Κι αντί οι θαυμαστές της να σχολιάσουν το σώμα της ή το πώς κυκλοφορεί στο σπίτι, έμειναν με το στόμα ανοιχτό με το περιεχόμενο του ψυγείου της καθώς περιείχε έξι διαφορετικούς τύπους δημητριακών, μερικές λεμονάδες, αρκετό γάλα και… τίποτε άλλο.

Κάποια από τα σχόλια των θαυμαστών της ήταν: «Πρόκειται για διαφήμιση γάλατος καθώς αυτό είναι που ουσιαστικά περιέχει το ψυγείο της» έγραψε κάποιος με έναν άλλον να προσθέτει: «Τρως τόσο πολύ αέρα; Δεν βλέπω καθόλου φαγητό σε αυτό το ψυγείο» και έναν τρίτο να τονίζει: «Δεν βλέπω τίποτε σε αυτό το ψυγείου που να αντικατοπτρίζει μια οικογένεια με 4 παιδιά. Λυπάμαι».

You mustn't go to sleep tonight before first seeing @KimKardashian’s fridge/pantry tour pic.twitter.com/VUawpfA0BP

— Ana Calderone (@anacalderone) January 9, 2020