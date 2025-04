Ιερουσαλήμ φωτιά: Σε κατάσταση συναγερμού το Ισραήλ

Σε κατάσταση πλήρους συναγερμού έχουν τεθεί οι ισραηλινές αρχές, καθώς εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές κατακαίνε περιοχές δυτικά της Ιερουσαλήμ, αναγκάζοντας τις Αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις και να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, Εγιάλ Κάσπι, έκανε λόγο για ενδεχομένως τη «μεγαλύτερη πυρκαγιά της τελευταίας δεκαετίας», τονίζοντας τη δυσκολία ελέγχου των μετώπων λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, μιλώντας για «κατάσταση εθνικού συναγερμού», διέταξε την άμεση εμπλοκή στρατιωτικών μονάδων για τη διαχείριση της κρίσης. Οι πρώτοι στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή Εσταόλ, βοηθώντας σε επιχειρήσεις διάσωσης και στην απομάκρυνση εγκλωβισμένων πολιτών μέσα σε πνιγηρές συνθήκες από καπνούς και φωτιά.

Παράλληλα, ο βασικός οδικός άξονας μεταξύ Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ έχει αποκλειστεί, ενώ τουλάχιστον πέντε κοινότητες σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα έχουν εκκενωθεί. Οργανωμένες επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιούνται από την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA), η οποία παρέχει ιατρική φροντίδα σε τουλάχιστον 23 τραυματίες, οι περισσότεροι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Ασθενοφόρα και μοτοσικλέτες έχουν παραταχθεί σε στρατηγικά σημεία για να συνδράμουν σε κάθε επείγουσα ανάγκη. Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της Μπετ Σεμές και του Λατρούν, με πολλούς οδηγούς να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους και να απομακρύνονται πεζή. Ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για ενδεχόμενη τρομοκρατική εμπλοκή. Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει έναν άνδρα από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ο οποίος εντοπίστηκε την ώρα που προσπαθούσε να βάλει φωτιά σε χωράφι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για οργανωμένες ενέργειες.

Massive brushfires are blazing again outside Jerusalem — and it’s gotten so bad, Israel just asked Greece, Croatia, Italy, Bulgaria, and Cyprus to send help putting them out.

Ο Δήμος Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ενεργοποιήσει δίκτυο διεθνούς βοήθειας. Ο υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σαάρ γνωστοποίησε ότι έχει απευθύνει αιτήματα προς πολλές χώρες –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα– για εναέρια συνδρομή. Όπως δήλωσε: «Επικοινώνησα με τους ομολόγους μου από την Αργεντινή, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες, ζητώντας υποστήριξη. Ευχαριστώ θερμά όσους έχουν ήδη ανταποκριθεί θετικά». Καθώς η νύχτα πλησιάζει και οι καιρικές συνθήκες καθιστούν τις εναέριες επιχειρήσεις πιο δύσκολες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για ένα κρίσιμο 48ωρο. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η καταστροφή μπορεί να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, εφόσον οι πυρκαγιές δεν τεθούν άμεσα υπό έλεγχο.

Over the past few hours, I held a series of phone calls with my counterparts from Argentina, France, Italy, the UK, Spain, Portugal, the Czech Republic, Sweden, Croatia, Greece, Cyprus, Azerbaijan and North Macedonia, to request aerial assistance in dealing with the wildfires…

