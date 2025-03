Κιμ Καρντάσιαν – Κάνιε Γουέστ: Ένας άγριος πόλεμος

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται βαθιά ανήσυχη και ταραγμένη από τις ανεξέλεγκτες και ακραίες συμπεριφορές του Κάνιε Γουέστ, οι οποίες πλέον ξεφεύγουν από κάθε όριο και απειλούν ευθέως την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των παιδιών τους. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, η Καρντάσιαν δεν κρύβει τον φόβο της για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχουν οι επιθετικές δημόσιες εκρήξεις του πρώην συζύγου της στα τέσσερα παιδιά τους: τη Νορθ, τον Σέιντ, τη Σικάγο και τον Ψαλμ. Ο Γουέστ, σε ένα μπαράζ αναρτήσεων που διήρκεσε σχεδόν μία εβδομάδα, προχώρησε σε αδιανόητες επιθέσεις τόσο κατά της Κιμ όσο και ολόκληρης της οικογένειας Καρντάσιαν, φτάνοντας στο σημείο να τις αποκαλέσει «σεξεργάτριες» και να τις κατηγορήσει ευθέως για προώθηση των παιδιών τους στην πορνεία. Οι ισχυρισμοί αυτοί, εκτός από εξωφρενικοί και ανυπόστατοι, είναι και βαθύτατα επικίνδυνοι, καθώς διαχέονται δημόσια και ανεμπόδιστα, εκθέτοντας ανήλικα πρόσωπα σε ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν η Καρντάσιαν αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψη της Νορθ στον πατέρα της, ύστερα από ενημέρωση των ανδρών ασφαλείας της πως στον ίδιο χώρο θα βρίσκονταν οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, δύο πρόσωπα με βεβαρημένο ιστορικό. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε μία ακόμη ένδειξη της αστάθειας και της ανευθυνότητας του Γουέστ. Το νέο τραγούδι του Κάνιε, με τίτλο «Lonely Roads Still Go to Sunshine», στο οποίο συμμετέχει και η 11χρονη κόρη του, χωρίς τη συναίνεση της μητέρας της, προκάλεσε νέο κύμα οργής και ανησυχίας. Η συμμετοχή στο κομμάτι και του Diddy, προσώπου που βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρότατες κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Καρντάσιαν. Πηγές αναφέρουν ότι εξετάζει πλέον σοβαρά την αναθεώρηση των όρων επιμέλειας, με στόχο να προστατεύσει τα παιδιά της από τη συνεχιζόμενη τοξική συμπεριφορά του πρώην συζύγου της.

Ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος αρνείται να συμμορφωθεί ακόμη και με δικαστικές εκκλήσεις, διατυπώνει ολοένα και πιο εμπρηστικούς ισχυρισμούς, ενώ σε μήνυμά του προς την Κιμ γράφει: «Τροποποίησέ το ή πάμε σε πόλεμο», προσθέτοντας με απειλητική διάθεση: «Θα πρέπει να με σκοτώσεις». Την ίδια στιγμή, κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης, τη Disney και το Hulu για συνωμοσία εις βάρος του και παρομοιάζει τη συνεπιμέλεια με «επισκέψεις στη φυλακή».

Η Καρντάσιαν, που για χρόνια διατηρούσε δημόσια ψυχραιμία και απόσταση από τα ξεσπάσματα του Γουέστ, αυτή τη φορά εμφανίζεται αποφασισμένη να λάβει μέτρα. Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια και η ισορροπία των παιδιών της. Η συμμετοχή της Νορθ στο τραγούδι χωρίς τη συναίνεσή της, και η διαρροή του παρά τις νομικές της ενέργειες, αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των γονεϊκών συμφωνιών τους. Η πιθανότητα να διεκδικήσει αποκλειστική επιμέλεια είναι πλέον στο τραπέζι, με την Κιμ να έχει στο πλευρό της νομικούς και ανθρώπους του περιβάλλοντός της που την παροτρύνουν να κινηθεί άμεσα. Η ίδια, μάλιστα, μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει τον εαυτό της, καθώς σπουδάζει νομικά εδώ και χρόνια. Όπως δήλωσε πηγή στην Daily Mail: «Ο Κάνιε ξέρει πράγματα που μπορούν να βλάψουν τη φήμη της οικογένειας. Αν τον πιέσει, θα τα χρησιμοποιήσει». Η απειλή αυτή, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερισχύσει της προστασίας των παιδιών.