Τρανς μαθητής έσπασε όλα τα ρεκόρ σε αγώνα κοριτσιών

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε για ακόμη μια φορά η συμμετοχή τρανς αθλήτριας σε αγώνες σχολικού πρωταθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις τόσο εντός του αθλητικού κόσμου όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Άντα Γκάλαχερ, τρανς μαθήτρια λυκείου στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, συμμετείχε εκ νέου στο πρωτάθλημα στίβου της Portland Interscholastic League, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και καταρρίπτοντας ρεκόρ σε δύο αγωνίσματα. Συγκεκριμένα, στα 400 μέτρα τερμάτισε σε 57.62 δευτερόλεπτα, έναντι του χρόνου 1:05.72 της δεύτερης αθλήτριας, ενώ στα 200 μέτρα κατέλαβε ξανά την πρώτη θέση με χρόνο 25.76, ξεπερνώντας τη συμμαθήτριά της, Άντισον Σκάιλς, που τερμάτισε σε 27.31 δευτερόλεπτα. Και οι δύο επιδόσεις αποτέλεσαν τα καλύτερα αποτελέσματα της χρονιάς στο σχολικό πρωτάθλημα.

Η συμμετοχή της Γκάλαχερ και οι νίκες της προκάλεσαν έντονο διάλογο στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες στα social media εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με το κατά πόσο διασφαλίζεται η ισότητα στον σχολικό αθλητισμό, ενώ υπήρξαν και φωνές που ζήτησαν την αναθεώρηση των κανονισμών για τις συμμετοχές σε αγώνες ανάλογα με την ταυτότητα φύλου. Άλλοι, ωστόσο, υποστήριξαν το δικαίωμα των τρανς αθλητών και αθλητριών να συμμετέχουν σε διοργανώσεις, στη βάση της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού της προσωπικής ταυτότητας.

At the Portland Interscholastic League Championship just… pic.twitter.com/cTsBDRwrdK

‼️🇺🇸 – #OREGON : Aayden (fake girl name Ada) Gallagher, a 5’10” male student at McDaniel High School in Portland, Oregon continues to compete against girls and was back on the track this week blowing away the competition!

Το ζήτημα έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς πρόσφατα υπογράφηκε από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το Προεδρικό Διάταγμα 14201, με τίτλο «Κρατήστε τους άνδρες εκτός των γυναικείων αθλημάτων», το οποίο επικεντρώνεται στην απαγόρευση συμμετοχής τρανς μαθητών σε αθλητικές διοργανώσεις που αντιστοιχούν στο φύλο με το οποίο ταυτίζονται και όχι σε αυτό που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Το διάταγμα, το οποίο χαιρετίστηκε από συντηρητικούς κύκλους, στοχεύει –σύμφωνα με τους υποστηρικτές του– στη διαφύλαξη της ισότητας και της «δικαιοσύνης» για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Η Κριστίν Ντραζάν, επικεφαλής της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή του Όρεγκον, δεσμεύτηκε να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο που θα επιχειρεί να θεσπίσει νέους κανόνες για τη συμμετοχή στους σχολικούς αγώνες. Όπως δήλωσε, «οι γυναίκες έχουν κατακτήσει τον σεβασμό στον αθλητισμό με αγώνες δεκαετιών. Αυτή η πρόοδος πρέπει να διαφυλαχθεί».

Το θέμα της συμμετοχής τρανς ατόμων στον σχολικό αθλητισμό συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με διαφορετικές Πολιτείες να υιοθετούν διαφορετικά νομικά και διοικητικά πλαίσια. Στο μεταξύ, οι μαθητικοί αγώνες παραμένουν πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά και ερωτημάτων που σχετίζονται με την ταυτότητα, τα δικαιώματα, την ισότητα και τις συνθήκες συμμετοχής όλων των νέων στον αθλητισμό.

🚨BREAKING🚨

A male student has just won gold in the Girls 400m Varsity race at the Portland Interscholastic League meet in Oregon.

Aayden “Ada” Gallagher of McDaniel High School set a season record after finishing over 7 seconds ahead of his female competitors. pic.twitter.com/gYY10tLAkn

— REDUXX (@ReduxxMag) March 20, 2025