Σπαρακτικό βίντεο: Θηλυκός ελέφαντας θρηνεί για ώρες πάνω από το άψυχο κορμί ελεφαντίνας

Μια εικόνα γεμάτη σπαραγμό και αφοσίωση έχει καθηλώσει το διαδίκτυο, υπενθυμίζοντας πως ο δεσμός της φιλίας δεν γνωρίζει όρια στο ζωικό βασίλειο. Η Magda, ένας μεγαλόσωμος αλλά ευγενικός θηλυκός ελέφαντας, θρηνεί με όλη της την ψυχή την απώλεια της αγαπημένης της φίλης, της Jenny. Οι δυο τους δεν ήταν απλώς σύντροφοι στην καθημερινότητα, ήταν αδελφές ψυχές, αχώριστες για περισσότερα από 25 χρόνια. Η Jenny έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η Magda, ανήμπορη να αποδεχτεί το αναπόφευκτο, έσκυψε πάνω από το άψυχο σώμα της, την έσπρωξε απαλά, προσπαθώντας να την ξυπνήσει, να τη φέρει πίσω. Όταν κατάλαβε πως η φίλη της δεν θα ανταποκριθεί, άρχισε να την αγκαλιάζει, τυλίγοντας με την προβοσκίδα της το σώμα της, σαν να προσπαθούσε να την προστατεύσει ακόμα κι από τον ίδιο τον θάνατο.

Οι δυο ελέφαντες είχαν μοιραστεί δύσκολες και όμορφες στιγμές. Ξεκίνησαν τη ζωή τους σε ένα τσίρκο της Ρωσίας, όπου αναγκάζονταν να εκτελούν νούμερα κάτω από τα φώτα της σκηνής. Όμως, μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, είχαν βρει η μία στην άλλη μια ανέλπιστη οικογένεια. Όταν τελικά κατάφεραν να αποσυρθούν σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής, βρήκαν την ελευθερία τους, αλλά το πιο πολύτιμο που είχαν ήταν η αδιάρρηκτη σχέση τους. Οι εργαζόμενοι του πάρκου, συγκλονισμένοι από τη σκηνή, περιγράφουν πώς η Magda αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το σώμα της Jenny. Για ώρες έκλαιγε σιωπηλά, εμποδίζοντας οποιονδήποτε να πλησιάσει. «Ήταν σαν να έλεγε το τελευταίο της αντίο, σαν να μην ήθελε να αφήσει τη φίλη της να φύγει», ανέφερε ένας υπάλληλος. Το βίντεο, που καταγράφηκε από επισκέπτες, δείχνει τη Magda να βιώνει τον ανείπωτο πόνο της απώλειας. Η σκηνή κόβει την ανάσα—ένα πλάσμα γιγαντιαίο, αλλά τόσο ευάλωτο μπροστά στο πένθος. Η εικόνα αυτή δεν είναι απλώς μια απόδειξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των ελεφάντων, αλλά και μια συγκλονιστική υπενθύμιση ότι η αγάπη και η φιλία ξεπερνούν τα όρια του ανθρώπινου κόσμου.

Retired circus Elephant seen mourning and trying to comfort her partner of over 25 years after she had collapsed and passed away.

Jenny and Magda were performing partners in Russia for over 25 years.

When Jenny passed away this week, Magda refused to let veterinarians near her… pic.twitter.com/0Xs06rUfBy

