Πρόεδρος Διάσκεψης Μονάχου: Η συγκίνηση για τη θητεία και η διάψευση για την ομιλία Βανς

Ο επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC), Κρίστοφ Χόισγκεν, εμφανίστηκε συγκινημένος κατά την ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral. Η συναισθηματική του φόρτιση καταγράφηκε τη στιγμή που αναφερόταν στις αξίες που ενώνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στη δήλωση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στους Ευρωπαίους συμμάχους. «Μετά από αυτή την ομιλία, φοβόμαστε ότι η κοινή μας βάση αξιών δεν είναι πλέον τόσο κοινή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χόισγκεν.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες που υπερασπίστηκαν δημόσια τις αρχές της συνεργασίας τους, ενώ όταν αναφέρθηκε στη στάση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συγκινήθηκε έντονα και σταμάτησε προσωρινά την ομιλία του. Το κοινό τον αντάμειψε με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα. Η συγκίνηση του Χόισγκεν, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις διατλαντικές σχέσεις και την ενότητα των συμμάχων σε μια κρίσιμη περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων.

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό, η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι ο Χόισγκεν συγκινήθηκε από απογοήτευση. «Ο πρώην πρόεδρός μας, Κρίστοφ Χόισγκεν, δεν δάκρυσε από ‘απογοήτευση’. Ήταν η αποχαιρετιστήρια ομιλία του, καθώς αποχωρούσε από τη θέση του στην MSC μετά το πέρας της φετινής διάσκεψης. Εκείνη τη στιγμή αποχαιρετούσε την ομάδα του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η MSC διευκρίνισε επίσης ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μονταρισμένο και δεν αποτύπωνε σωστά τα γεγονότα. «Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την τελετή λήξης στον ιστότοπό μας: https://securityconference.org/msc-2025/agenda/event/conference-closing/», προσθέτει η ανακοίνωση. Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει για άλλη μια φορά τη δύναμη και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση της δημόσιας αντίληψης, καθώς και την ανάγκη για επαλήθευση των πληροφοριών πριν τη διάδοσή τους.

Our former Chair Christoph Heusgen did not shed a few tears out of “frustration”. It was his farewell speech as he was leaving the MSC after this year’s conference. He was saying goodbye to the team at this very moment. The video snippet here is edited together. You can see the… https://t.co/J5dbLtLuOr

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 17, 2025