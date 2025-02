Κέβιν Κόστνερ – Ρέινολντς: Ένα αστείο που δεν άρεσε… και πολύ

Ο Κέβιν Κόστνερ έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από την αντίδρασή του σε αστείο του Ράιαν Ρέινολντς, κατά τη διάρκεια του ειδικού αφιερώματος για τα 50 χρόνια του Saturday Night Live. Ο 70χρονος ηθοποιός φάνηκε να μην διασκεδάζει όταν ο Ρέινολντς αστειεύτηκε σχετικά με τη νομική διαμάχη της συζύγου του, Μπλέικ Λάιβλι, με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Κατά τη διάρκεια μιας σκηνής με τις παρουσιάστριες Τίνα Φέι και Έιμι Πόλερ, ο Ρέινολντς σηκώθηκε από το κοινό και είπε: «Έχω μια ερώτηση». Όταν τον ρώτησαν πώς είναι, εκείνος απάντησε αστειευόμενος: «Καλά, γιατί, τι έχετε ακούσει;».

Το κοινό γέλασε με το σχόλιο, αλλά η αντίδραση του Κόστνερ ήταν εμφανώς διαφορετική. Η έκφρασή του, που έδειχνε δυσφορία και αμηχανία, έγινε viral, με πολλούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάζουν το στιγμιότυπο. «Ο Κέβιν Κόστνερ εκφράζει αυτό που σκεφτόμαστε πολλοί. Αυτό δεν ήταν αστείο», ανέφερε ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter), ενώ άλλος σημείωσε: «Ο Κόστνερ δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από το χιούμορ του Ρέινολντς».

Η διαμάχη που δίχασε το Χόλιγουντ

Το περιστατικό σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη νομική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι, με αφορμή την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου It Ends With Us. Η Λάιβλι κατηγορεί τον συμπρωταγωνιστή της για σεξουαλική παρενόχληση και συκοφαντική δυσφήμιση, ισχυριζόμενη ότι επιχειρεί να βλάψει την επαγγελματική της φήμη. Από την πλευρά του, ο Μπαλντόνι αρνείται τις κατηγορίες και έχει καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Λάιβλι και του Ρέινολντς, κατηγορώντας τους για προσπάθεια καταστροφής της καριέρας του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση στον χώρο του Χόλιγουντ, με τη συγγραφέα του βιβλίου, Κολίν Χούβερ, να διαγράφει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οποιαδήποτε αναφορά τόσο στη Λάιβλι όσο και στον Μπαλντόνι. Σύμφωνα με νομικά έγγραφα, η Χούβερ αρχικά είχε εκφράσει τη στήριξή της στη Λάιβλι, αλλά στη συνέχεια επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τη διαμάχη. Το περιστατικό στο SNL50 πρόσθεσε μια ακόμη διάσταση στη διαμάχη, με τον Κέβιν Κόστνερ να γίνεται, άθελά του, η προσωποποίηση της δυσαρέσκειας απέναντι στη σατιρική αντιμετώπιση μιας σοβαρής νομικής υπόθεσης.