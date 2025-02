Βρετανία: Πατριός τράνταξε μέχρι θανάτου 22 μηνών αγοράκι

Ένα συγκλονιστικό έγκλημα παιδικής κακοποίησης συντάραξε τη Βρετανία, με τον 38χρονο Κρίστοφερ Στόκτον να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο του 22 μηνών Τσάρλι Ρόμπερτς. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο δράστης δεν θα μπορεί να αιτηθεί αποφυλάκιση πριν από την παρέλευση 25 ετών, ενώ και η μητέρα του μικρού αγοριού, Πόλα Ρόμπερτς, καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση για αμέλεια και έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2024 στο σπίτι του ζευγαριού στο Ντάρλινγκτον. Ο Στόκτον, που είχε μόλις μετακομίσει στο σπίτι της Ρόμπερτς, ισχυρίστηκε ότι το παιδί πνίγηκε από ένα μπισκότο. Ωστόσο, όταν οι γιατροί εξέτασαν τον Τσάρλι, διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες ήταν ασύμβατες με τον ισχυρισμό του δράστη. Όπως επιβεβαίωσαν οι ειδικοί, τα τραύματα του παιδιού έμοιαζαν με εκείνα που προκαλούνται από ισχυρότατα χτυπήματα στο κεφάλι, συγκρίσιμα με τις κακώσεις που προκύπτουν από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα ή πτώσεις από μεγάλο ύψος.

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, το παιδί είχε εμφανίσει μώλωπες μήνες πριν από τη μοιραία ημέρα, γεγονός που είχε κινήσει υποψίες σε συγγενείς και στο προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού. Παρά τις ενδείξεις, η μητέρα του, Πόλα Ρόμπερτς, δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει τον γιο της, παρά μόνο τοποθέτησε μια κάμερα στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η Ρόμπερτς έβαλε τη σχέση της με τον Στόκτον πάνω από την ασφάλεια του παιδιού της, αγνοώντας την κακοποίηση που υφίστατο.

Το μοιραίο πρωινό της 12ης Ιανουαρίου, ο Στόκτον έμεινε μόνος με τον Τσάρλι για μόλις 18 λεπτά. Όταν κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης, ανέφερε ψυχρά ότι το παιδί δεν ανέπνεε, κάτι που προκάλεσε υποψίες στους γιατρούς, καθώς η στάση του δεν ταίριαζε με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο μικρός είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, γεγονός που αποδόθηκε είτε σε δυνατό ταρακούνημα είτε σε χτύπημα στο κεφάλι.

