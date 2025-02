Στέφανος Τσιτσιπάς: Έδωσα το πρώτο μου φιλί στα 21 μου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να μην κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά του Rotterdam Open, όμως το πέρασμά του από την ολλανδική πόλη δεν πέρασε απαρατήρητο. Σε μια πιο ανάλαφρη στιγμή, ο Έλληνας τενίστας κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική του ζωή, χαρίζοντας αυθόρμητες και απολαυστικές απαντήσεις. Όταν ρωτήθηκε για την ηλικία που έδωσε το πρώτο του φιλί, ο Τσιτσιπάς απάντησε χαμογελώντας πως ήταν 21 ετών, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη συνέντευξη. Σε σύγκριση με τον Κάρλος Αλκαράθ, που απάντησε 15, και τον Ματέο Μπερετίνι, που δήλωσε 12, ο Στέφανος δεν δίστασε να αστειευτεί: «Οπότε βασικά μου πήρε σχεδόν άλλα 12 χρόνια, έζησα μια δεύτερη ζωή!».

Μιλώντας για τον πρώτο του χωρισμό, ανέφερε πως συνέβη το 2019 και πως χρειάστηκε αρκετούς μήνες για να ξεπεράσει το συναισθηματικό φορτίο της εμπειρίας αυτής. Η προσωπική του ζωή έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα μέσα ενημέρωσης, με τις γνωστές του σχέσεις να περιλαμβάνουν τη Θεοδώρα Πεταλάς και τη νυν σύντροφό του, την Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα. Ένα από τα πιο διασκεδαστικά στιγμιότυπα της συνέντευξης ήταν όταν ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε για το πρώτο του “bagel”. Χωρίς να το σκεφτεί, αναφέρθηκε στο γνωστό αρτοσκεύασμα, μέχρι που του εξηγήθηκε πως η ερώτηση αφορούσε το τενιστικό σετ όπου ο αντίπαλος χάνει με 6-0. Με ένα πλατύ χαμόγελο, είπε: «Τώρα καταλαβαίνω! Ευτυχώς, δεν το έχω πάθει πολλές φορές!».

It’s a tournament tradition that @Jan_Kooijman discusses some… interesting topics with our stars every year. 😉

Get ready to hear Alcaraz, Tsitsipas, Berrettini and others tell all about their first kiss and heartbreaks. 💋😏💔 #abnamroopen pic.twitter.com/snvBewfckj

— ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 8, 2025