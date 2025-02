Ποτάμι Μπουένος Άιρες: «Ξυπνήσαμε από τη μυρωδιά» καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφηκε στην πόλη Αβεγιανέδα του Μπουένος Άιρες, όπου ο ποταμός Sarandí απέκτησε μια έντονη κόκκινη απόχρωση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και εγείροντας ερωτήματα για τη ρύπανση στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Guardian, το φαινόμενο προκλήθηκε από διαρροή χρωστικής ουσίας από εργοστάσιο κοντά στην περιοχή. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η αλλαγή του χρώματος συνοδεύτηκε από δυσάρεστη οσμή, ενώ η τοπική εφημερίδα La Verdad μετέφερε αναφορές ότι πιθανός υπεύθυνος είναι ένα βυρσοδεψείο που δραστηριοποιείται κοντά στο ποτάμι.

Η κάτοικος María Ducomls, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιέγραψε το θέαμα ως «ματωμένο ρυάκι», τονίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ποτάμι αλλάζει χρώμα. «Το έχουμε δει να γίνεται γαλαζωπό, πρασινωπό, ροζ και πορφυρό, με μια λιπαρή κηλίδα στην επιφάνεια που θυμίζει πετρέλαιο», δήλωσε. Η ίδια ανέφερε ότι η έντονη δυσοσμία ξύπνησε την οικογένειά της τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή της για την έλλειψη απαντήσεων από τις αρχές, καθώς η ρύπανση συνεχίζεται ανεξέλεγκτη.

This aerial view shows an unusual reddish color of the Sarandi Canal seeping into the Rio de la Plata River in Sarandi, Avellaneda in the outskirts of Buenos Aires, Argentinahttps://t.co/vbqYe5jwoR pic.twitter.com/hsA4uhpJ07 — Gulf Today (@gulftoday) February 7, 2025

Το περιφερειακό τμήμα περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι διερευνά την υπόθεση. Σύμφωνα με τη δήλωσή του: «Το πρωί της Πέμπτης 6 Φεβρουαρίου λάβαμε αναφορές ότι τα νερά του καναλιού Sarandí είχαν βαφτεί κόκκινα». Οι αρμόδιοι προχώρησαν σε δειγματοληψία δύο λίτρων νερού, τα οποία θα υποβληθούν σε χημική ανάλυση και υγρή χρωματογραφία, προκειμένου να εντοπιστεί η ουσία που προκάλεσε τον αποχρωματισμό. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για οργανική χρωστική, πιθανώς προερχόμενη από βιομηχανική διαρροή. Παρά την αρχική ένταση του φαινομένου, δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι το κόκκινο χρώμα είχε αρχίσει να ξεθωριάζει μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ουσία διαλύθηκε ή απομακρύνθηκε από τη φυσική ροή του ποταμού.

The Sarandí River in Buenos Aires turned red, alarming locals. Authorities are now investigating the cause of the discolouration.#nocomment pic.twitter.com/ujEixEGMx7 — NoComment (@nocomment) February 7, 2025

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το διαρκές ζήτημα της βιομηχανικής ρύπανσης στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Αν και η αλλαγή χρώματος φαίνεται να ήταν προσωρινή, το γεγονός ότι τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν επανειλημμένα εγείρει ερωτήματα για την εποπτεία των βιομηχανικών αποβλήτων και τις επιπτώσεις στην υγεία και το οικοσύστημα. Οι αρχές καλούνται πλέον να δώσουν σαφείς απαντήσεις και να αποτρέψουν την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.