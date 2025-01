Μαγικά Φίλτρα: Σάντρα Μπούλοκ – Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν

Η πολυαγαπημένη ταινία «Μαγικά Φίλτρα» (Practical Magic) ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτρια Σουζάνε Μπίερ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη σκηνοθεσία του σίκουελ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η Μπίερ αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή, αν και ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημη συμφωνία.

Οι Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν αναμένεται να επιστρέψουν στους ρόλους που αγαπήθηκαν το 1998, ενσαρκώνοντας και πάλι τις αδελφές μάγισσες, Σάλι και Τζίλιαν Όουενς. Η αρχική ταινία, που συνδύαζε με μοναδικό τρόπο τον ρομαντισμό, το δράμα και τη μαγεία, κέρδισε το κοινό και απέφερε πάνω από 47 εκατομμύρια δολάρια στο box office των ΗΠΑ. Οι δύο αδελφές, μεγαλωμένες από τις εκκεντρικές θείες τους σε μια μικρή πόλη, είχαν έρθει αντιμέτωπες με οικογενειακές κατάρες, προκαταλήψεις και δυσκολίες στον έρωτα.

Με την επιστροφή τους, η συνέχεια υπόσχεται να φέρει ξανά τη μαγεία και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που καθιέρωσε την πρώτη ταινία ως ένα αγαπημένο κλασικό έργο.Η παραγωγός των «Μαγικών Φίλτρων», Ντενίζ Ντι Νόβι, δήλωσε ότι η νέα ταινία θα παραμείνει πιστή στο πνεύμα και τους χαρακτήρες που αγαπήθηκαν. «Είμαστε συνειδητοποιημένοι για το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι χαρακτήρες και η ταινία για τόσους ανθρώπους», ανέφερε στο Entertainment Weekly. Σύμφωνα με τη Ντι Νόβι, το σίκουελ θα αντλήσει έμπνευση από τα βιβλία της Άλις Χόφμαν, διατηρώντας τη χρονολογική συνέχεια της ιστορίας και τιμώντας τη μαγεία του πρωτότυπου.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά, οι αδελφές Όουενς επιστρέφουν για να ξαναζωντανέψουν τον μαγικό συνδυασμό ρομαντισμού, δράματος και οικογενειακής κληρονομιάς. Το κοινό, που έχει λατρέψει την ταινία και τους χαρακτήρες της, αναμένει με ανυπομονησία αυτή τη συνέχεια, η οποία υπόσχεται να φέρει πίσω τις ίδιες αξίες και τη νοσταλγική ατμόσφαιρα της πρώτης ταινίας.

Sandra Bullock and Nicole Kidman will officially return for ‘PRACTICAL MAGIC 2.’

Susanne Bier (Bird Box, The Perfect Couple) is in talks to direct.

(https://t.co/G1Xg1YxnDE) pic.twitter.com/dD8J5YcHpz

— Film Updates (@FilmUpdates) January 24, 2025