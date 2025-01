Γάζα απελευθέρωση ομήρων: «Είναι στα χέρια μας τώρα»

Μετά από 477 ημέρες αιχμαλωσίας, οι τέσσερις Ισραηλινές γυναίκες στρατιώτες που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, φέρνοντας τέλος σε μια οδυνηρή περίοδο για τις ίδιες και τους δικούς τους ανθρώπους. Η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ απελευθερώθηκαν με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού και παραδόθηκαν στο Ισραήλ. Αμέσως μετά την επιστροφή τους, μεταφέρθηκαν σε κέντρο του ισραηλινού στρατού (IDF) κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, είχαν τη συγκινητική συνάντηση με τις οικογένειές τους, μια στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο και μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, γεμίζοντας χαρά και ανακούφιση.

They’re in our hands now and we are not letting go💛

Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6

— Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025