Άνθρωπος με καρδιά χοίρου: Πρωτοφανής επιτυχία για τη μεταμόσχευση

Η Towana Looney, μια 53χρονη γυναίκα από την Αλαμπάμα, έγινε η πρώτη άνθρωπος στον κόσμο που ζει χωρίς προβλήματα για περισσότερες από δύο μήνες με ένα μεταμοσχευμένο νεφρό χοίρου. Η ιστορική αυτή επέμβαση, που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Dr. Robert Montgomery στο NYU Langone Health, ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα των ξενομεταμοσχεύσεων, δηλαδή μεταμοσχεύσεων οργάνων από ζώα σε ανθρώπους. «Είμαι superwoman», δήλωσε γελώντας η Looney, περιγράφοντας την ενέργεια και την αισιοδοξία που νιώθει καθώς ξεπερνά τις επιδόσεις των μελών της οικογένειάς της στους περιπάτους της στη Νέα Υόρκη. «Είναι σαν μια νέα ζωή για μένα». Η περίπτωση της Looney είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ίδια κατάφερε να φτάσει τις 61 ημέρες με πλήρως λειτουργικό νεφρό χοίρου – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ασθενή σε πειραματικές μεταμοσχεύσεις οργάνων ζώων. Μέχρι στιγμής, μόνο τέσσερις άλλοι ασθενείς είχαν λάβει γονιδιακά τροποποιημένα όργανα χοίρου, αλλά κανείς δεν κατάφερε να επιβιώσει περισσότερο από δύο μήνες.

Σύμφωνα με τον Dr. Montgomery, το νέο νεφρό της Looney λειτουργεί «απολύτως φυσιολογικά», δίνοντας ελπίδα για το μέλλον των ξενομεταμοσχεύσεων, που φιλοδοξούν να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση. Οι επιστήμονες εργάζονται εδώ και χρόνια για να κάνουν τα όργανα χοίρων συμβατά με το ανθρώπινο σώμα μέσω γενετικής τροποποίησης. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις είναι επείγουσα: Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη λίστα αναμονής για μεταμοσχεύσεις, με τη συντριπτική πλειονότητα να χρειάζονται νεφρό. Χιλιάδες από αυτούς πεθαίνουν περιμένοντας.

Οι μεταμοσχεύσεις αυτές είναι μέχρι στιγμής πειραματικές, με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να επιτρέπει τη διεξαγωγή τους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως της Looney, που δεν είχαν άλλες ιατρικές επιλογές. Οι επιστήμονες και τα νοσοκομεία που συμμετέχουν μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις πρώτες κλινικές δοκιμές ξενομεταμόσχευσης, που αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.

Towana Looney is finally free from dialysis after eight years, thanks to a groundbreaking gene-edited pig kidney transplant at NYU Langone Health.

