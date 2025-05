Eden Golan για Σάττι: «Ήταν αηδιαστικό»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της φετινής Eurovision, η Eden Golan, εκπρόσωπος του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, μίλησε για το έντονα εχθρικό κλίμα που βίωσε τόσο επί σκηνής όσο και στα παρασκήνια, κάνοντας λόγο για αποδοκιμασίες, απομόνωση και φόβο για την ίδια της τη ζωή. Σε συνέντευξή της στο ισραηλινό δίκτυο Walla, η Golan περιέγραψε την εμπειρία της ως ιδιαίτερα τραυματική, τονίζοντας ότι ένιωθε «σαν να τρώει χαστούκι στο πρόσωπο» κάθε φορά που άκουγε τις έντονες αποδοκιμασίες του κοινού – ακόμη και μέσα από τα ειδικά ακουστικά που φορούσε για να μπλοκάρει τον εξωτερικό θόρυβο. «Μετά την πρώτη πρόβα, τόσο εγώ όσο και οι χορευτές μου και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων κλαίγαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συναισθηματική πίεση που επικρατούσε στην ισραηλινή αποστολή.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι μόνο τέσσερις από τις συνολικά 37 αποστολές της φέρθηκαν με καλοσύνη και αλληλεγγύη, κατονομάζοντας συγκεκριμένα το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλη μία χώρα. Στον αντίποδα, κατηγόρησε τις αποστολές της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας για «αηδιαστική συμπεριφορά», εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την ψυχρότητα και την εχθρότητα που – όπως είπε – δέχτηκε. «Το κάρμα επιστρέφει», πρόσθεσε με νόημα, χωρίς να κρύψει τη δυσαρέσκειά της για τη στάση των συγκεκριμένων χωρών απέναντί της.

Η Golan δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε συγκεκριμένο περιστατικό που καταγράφηκε μπροστά στις κάμερες και αφορούσε την Ελληνίδα εκπρόσωπο, Μαρίνα Σάττι, η οποία εμφανίστηκε να χασμουριέται και να σκύβει το κεφάλι, την ώρα που η Ισραηλινή τραγουδίστρια απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την πρόκριση στον τελικό. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια. Αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η αντίδραση της Σάττι ήταν ειρωνική, αυθόρμητη ή μια μορφή σιωπηρής διαμαρτυρίας απέναντι στη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Γάζα, η Golan δεν έκρυψε την ενόχλησή της. «Ήταν αηδιαστικό. Δεν άξιζε αυτή η αντιμετώπιση, ανεξάρτητα από το ποια είμαι και τι πρεσβεύω», δήλωσε. Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2024 αποτέλεσε αντικείμενο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, με πλήθος αντιδράσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η Eden Golan βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων που ξεπέρασαν τα όρια της μουσικής.

