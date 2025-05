Μετανάστες ΗΠΑ: Συνελήφθη ο δήμαρχος του Νιούαρκ, διαμαρτυρόταν για τη λειτουργία κέντρου κράτησης

Σε μια κίνηση που προκαλεί πολιτικό και κοινωνικό σεισμό στο Νιου Τζέρσεϊ, ο δήμαρχος του Νιούαρκ, Ρας Μπαράκα, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση το απόγευμα της Τρίτης, με την κατηγορία της παράνομης εισόδου σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών. Ο ίδιος αντιτάσσεται σθεναρά στη λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου, το οποίο τελεί υπό ιδιωτική διαχείριση και βρίσκεται στην καρδιά της μεγαλύτερης πόλης της Πολιτείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελέως Αλίνα Χάμπα, γνωστής για τη συνεργασία της στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ, «ο δήμαρχος παραβίασε συνειδητά τον νόμο, αγνόησε επανειλημμένες εντολές απομάκρυνσης από πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και γι’ αυτό τέθηκε υπό κράτηση. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», υπογράμμισε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Τη στιγμή της σύλληψης, ο Ρας Μπαράκα ήταν περικυκλωμένος από διαδηλωτές και μέλη του Κογκρέσου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από το Delaney Hall, έναν αυστηρά φρουρούμενο χώρο που έχει επιλεγεί από την ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης ICE για να λειτουργήσει ως νέο κέντρο κράτησης 1.000 μεταναστών. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από αμερικανικά ΜΜΕ, ο δήμαρχος εμφανίζεται ήρεμος, με χειροπέδες στα χέρια, να οδηγείται από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η προσαγωγή του έγινε λίγο μετά από ένταση στο πάρκινγκ του κέντρου, όπου διαδηλωτές, τρία μέλη του Κογκρέσου και πράκτορες του ICE ήρθαν αντιμέτωποι. Οι βουλευτές Μπόνι Γουάτσον Κόουλμαν, Ρομπ Μενέντεζ και ΛαΜόνικα Μακάιβερ βρίσκονταν στο σημείο ζητώντας να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις, καταγγέλλοντας ότι αντιμετωπίστηκαν με απρεπή τρόπο από τις αρχές. Ο Ρας Μπαράκα αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από επτά ώρες κράτησης, ενώ του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση. Μιλώντας σε ομάδα υποστηρικτών του μετά την αποφυλάκισή του, δήλωσε: «Δεν έκανα τίποτα κακό. Αν υπερασπίζεσαι τους ανθρώπους σου, δεν είναι έγκλημα. Είναι καθήκον».

Today is seemingly a historic day for the “no one is above the law” democrats that were so loud during the last administration.

Here we see Newark, NJ Mayor Baraka being taken into custody after attempting to storm a newly established ICE facility.#CityLife #newark #RasBaraka… pic.twitter.com/tLih0MXRcN

