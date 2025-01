Ναόμι Γουότς παιδιά: “Θα έτρωγα και τα νύχια του σκύλου μου για να γίνω μητέρα”

Τη μάχη που έδωσε για να αποκτήσει παιδί μοιράστηκε η διάσημη ηθοποιός Ναόμι Γουότς, λέγοντας πως έκανε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να τα καταφέρει. Η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, Λιβ Σράιμπερ: τη 17χρονη Σάσα και τον 16χρονο Κάι. Ωστόσο, ο δρόμος μέχρι την απόκτηση των παιδιών της ήταν πολύ δύσκολος, καθώς χρειάστηκε πολύ χρόνο μέχρι να καταφέρει να μείνει έγκυος. Όπως αποκαλύπτει στη βιογραφία της που μόλις κυκλοφόρησε, με τίτλο «Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause», άρχισαν να προσπαθούν όταν η Ναόμι ήταν 36 ετών. «Πάντα ονειρευόμουν ότι θα γινόμουν μητέρα σε νεαρή ηλικία, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερα» έγραψε. «Είχα περάσει ολόκληρη την ενήλικη ζωή μου μέχρι εκείνη τη στιγμή προσπαθώντας να αποφύγω την εγκυμοσύνη και έτσι μόλις ένιωσα έτοιμη, στα 36 μου, υπέθεσα ότι θα έμενα έγκυος με την πρώτη μου προσπάθεια – ίσως με τη δεύτερη ή την τρίτη το πολύ. Οι μήνες πέρασαν. Τίποτα».

Η Ναόμι Γουότς περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη της με τις εξωσωματικές. «Λόγω των ορμονικών μου επιπέδων, δεν ήμουν υποψήφια για εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά δοκίμασα φάρμακα γονιμότητας όπως το Clomid και διαδικασίες όπως η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI). Θα έτρωγα και τα νύχια του σκύλου μου, αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτό θα βοηθούσε». «Παρακολουθούσα την ωορρηξία μου και έλεγχα τη θερμοκρασία μου τακτικά», συνέχισε. «Έκανα ακόμη και σαρώσεις για να βλέπω τα ωοθυλάκια και τα ωάρια να σχηματίζονται και κάναμε σεξ ακριβώς τη βέλτιστη στιγμή για τη σύλληψη. Τίποτα από αυτά δεν λειτούργησε». Στη συνέχεια, η Ναόμι Γουότς πρόσθεσε πως η «εμμονή» της να μείνει έγκυος δημιούργησε πίεση στη σχέση της με τον σύντροφό της. Ωστόσο, δεν μπορούσε να εγκαταλείψει την προσπάθεια. «Κατουρούσα συνεχώς σε ξυλάκια, τόσο για να παρακολουθώ την ωορρηξία μου όσο και για να ελέγχω για εγκυμοσύνη, αν η περίοδός μου καθυστερούσε έστω και μια ώρα. Παρακολουθούσα το pH του κόλπου μου επειδή είχα ακούσει ότι το σπέρμα τα καταφέρνει καλύτερα σε αλκαλικό περιβάλλον από ό,τι σε όξινο. Ξόδεψα τόσα πολλά χρήματα, αλλά θα υποθήκευα και το σπίτι μου για να προσπαθήσω να λύσω αυτό το πρόβλημα», συνέχισε.

Η στιγμή που ένιωσε για πρώτη φορά το μωρό της

Όταν τελικά συνέλαβε, η Γουότς βρισκόταν στη μέση των γυρισμάτων του Eastern Promises και έπρεπε να κάνει μόνη της ακροβατικά, μεταξύ των οποίων να καβαλάει «μια ρωσική μοτοσικλέτα, βάρους τριακοσίων κιλών». Έχοντας προηγουμένως βιώσει μια αποβολή, θεώρησε ότι ήταν «πολύ νωρίς» για να πει σε κανέναν ότι ήταν έγκυος. «Δεν ήθελα να το πω σε κανέναν ακόμα, επειδή ήταν τόσο νωρίς, οπότε συνέχισα» έγραψε. «Ήταν ένα ακόμα παράδειγμα του πώς ως γυναίκες κάνουμε συχνά πράγματα που μας βάζουν σε κίνδυνο προκειμένου να είμαστε ομαδικές παίκτριες». Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, ενώ γύριζε μια σκηνή με τη συνάδελφό της ηθοποιό Σίνεντ Κιούζακ, ένιωσε για πρώτη φορά το μωρό της. «Ήταν μια αίσθηση που δεν είχα ξαναζήσει στη ζωή μου, αλλά ήξερα αμέσως τι σήμαινε: το μωρό κινούνταν», έγραψε. «Το μωρό ήταν αληθινό. Το μωρό πάλευε και ήταν δυνατό. Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα».