Μασκ χαιρετισμός: Η περίεργη ανάρτηση της τρανς κόρης του

Την αντίδρασή της στη διαμάχη για τον χαιρετισμό του πατέρα της, Έλον Μασκ, κατά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε η τρανς κόρη του. Η 20χρονη Βίβιαν Γουίλσον, η οποία τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται δημοσίως σε αντιπαράθεση με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, δημιουργό της Tesla, μοιράστηκε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Threads για να τον καταγγείλει.

Στην ανάρτησή της γράφει: «Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ας πούμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη [σ.σ.: χρησιμοποιεί αγγλική έκφραση, που θα μεταφραζόταν κυριολεκτικά ως «ας πούμε το μπαστούνι-μπαστούνι»]. Ειδικά αν υπήρχαν δύο μπαστούνια, που έπεσαν διαδοχικά, με βάση την αντίδραση στο πρώτο». Εδώ, η Γουίλσον φαίνεται να αναφέρεται στον χαιρετισμό του Μασκ, τον οποίο απηύθυνε δύο διαδοχικές φορές μπροστά στο πλήθος.

Και συνεχίζει: «Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδράτε τόσο έντονα. Προφανώς μιλάω για χρώματα φύλλων τράπουλας [σ.σ.: αναφέρεται στο «μπαστούνι»]. Δηλαδή, έχω ΔΕΠΥ [Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας] και αυτό ήταν προφανώς ένα ατύχημα που ο κόσμος έτυχε να ερμηνεύσει διαφορετικά, με άλλη σημασία και όχι τα χρώματα της τράπουλας. Εξάλλου, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν μιλάω για χρώματα τράπουλας. Καταλάβατε… ο κόσμος υποθέτει ότι δεν μιλάω για χρώματα τράπουλας και αυτό δείχνει πόσο ψεύτης μπορεί να γίνει ο κόσμος, ή τα ΜΜΕ».

Η κόρη του Μασκ αναφέρεται στις αντιδράσεις για την αμφιλεγόμενη κίνησή του και στο πώς αυτή ερμηνεύτηκε από τον κόσμο και τα ΜΜΕ -γράφτηκε, για παράδειγμα, πως ο Έλον Μασκ είναι στο φάσμα του αυτισμού και αυτό συσχετίστηκε με τον χαιρετισμό που απηύθυνε, με τον συλλογισμό πως επρόκειτο για ένα ατύχημα. Στη συνέχεια, η κόρη του Μασκ σχολίασε: «Για όσους μπορούν να διαβάσουν ανάμεσα στις λέξεις, καταλαβαίνετε όλοι πόσο γαμ@@@ εύκολο είναι να γίνει αυτό; Πειστική άρνηση. Απλά λέω».

Ο Έλον Μασκ αρνήθηκε πως ο χαιρετισμός του ήταν με οποιονδήποτε τρόπο φόρος τιμής στον ναζισμό και κορόιδεψε τους Δημοκρατικούς μοιράζοντας φωτογραφίες ηγετών, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον, που έκαναν παρόμοιες κινήσεις των χεριών τους τα προηγούμενα χρόνια.

Frankly, they need better dirty tricks.

The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025