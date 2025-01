Charlie Hebdo – Έλον Μασκ: Σκίτσο με ένα… σκουλήκι στη σορό του Λεπέν

Με ένα… βιτριολικό ερώτημα και σκίτσα που θα συζητηθούν σατίρισε το Charlie Hebdo τον Έλον Μασκ.

Το περιοδικό σε «αφιέρωμά» του για τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ περιλαμβάνει σκίτσα όπου στο ένα εμφανίζεται να βγαίνει ως… σκουλήκι από το φέρετρο του Ζαν Μαρί Λεπέν (με τη λεζάντα «Η ακροδεξιά του μέλλοντος»), ενώ σε άλλο να έχει μια βεντούζα με την οποία… ξεβουλώνει τα οπίσθια του Τραμπ, με τη λεζάντα «Ο Μασκ ξεμπλοκάρει την ελευθερία του λόγου»…\

«Γεια σου, Έλον Μασκ! Ελπίζουμε να σου αρέσει η ιδέα μας για την ελευθερία της έκφρασης. Σε παρακαλούμε μη διστάσεις να μας πεις ποιο από τα σκίτσα σου αρέσει περισσότερο».

Hi @elonmusk ! We hope you like our idea of freedom of expression. Please, don’t hesitate to tell us which design you like best. pic.twitter.com/m1Z56ckeYC

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 16, 2025