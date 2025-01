Μπαλντόνι – Μπλέικ Λάιβλι: Απάντηση στις κατηγορίες με αγωγή “μαμούθ”

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έναν μήνα περίπου μετά, αφότου κατηγορήθηκε από την Μπλέικ Λάιβλι, τη συμπρωταγωνίστριά του στο «It Ends with Us», για σεξουαλική παρενόχληση και για μία δημόσια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της, πέρασε στην αντεπίθεση. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, ζητώντας τους 400 εκατομμύρια δολάρια. Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης από τους δικηγόρους του Μπαλντόνι, στρέφεται επίσης κατά της εκπροσώπου δημοσίων σχέσεων των δύο ηθοποιών, Λέσλι Σλόαν, και της εταιρείας της Vision PR, Inc.

Ο 40χρονος ηθοποιός κατηγορεί τη Λάιβλι, τον Ρέινολντς και τη Σλόαν για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση της σιωπηρής συμφωνίας καλής πίστης. Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, ανέφερε: «Αυτή η αγωγή βασίζεται σε ένα συντριπτικό πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που καταγράφουν την προσπάθεια της Μπλέικ Λάιβλι και της ομάδας της να καταστρέψουν τον Τζάστιν Μπαλντόνι, την ομάδα του και τις εταιρείες τους, διαδίδοντας έντονα παραποιημένες, αβάσιμες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης. Θα παρέχουμε όλα τα μηνύματα, τα email, τα βίντεο και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των εμπλεκομένων. Η Μπλέικ Λάιβλι είτε παραπλανήθηκε από την ομάδα της, είτε σκόπιμα και εν γνώσει της διαστρέβλωσε την αλήθεια». «Ας μην ξεχνάμε ότι η κ. Λάιβλι και η ομάδα της επιχείρησαν να καταστρέψουν ζωές για εγωιστικούς λόγους, μέσω της επικίνδυνης χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, προτού καν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε νομική κίνηση. Εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια, και τώρα τη γνωρίζει και το κοινό», συνεχίζει η δήλωσή του. «Ο Τζάστιν και η ομάδα του δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, τα έγγραφα δεν λένε ψέματα».

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι πριν μερικές ημέρες κατέθεσε αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση, κατηγορώντας τους για παραπλανητικό ρεπορτάζ σχετικά με κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης από τη συμπρωταγωνίστριά του στο «It ends with us», Μπλέικ Λάιβλι. Η αγωγή ανέφερε ότι το άρθρο της εφημερίδας ήταν γεμάτο ανακρίβειες και βασίστηκε αποκλειστικά στην «αυτοεξυπηρετούμενη αφήγηση» της Λάιβλι.

Justin Baldoni Sues Blake Lively and Ryan Reynolds for $400 Million Alleging Defamation, Extortion over It Ends With Us https://t.co/62i8cRkPUK

— People (@people) January 16, 2025