Ροζ σκόνη Λος Άντζελες: Το μεγάλο δίλημμα

Μετά τις εικόνες με τις καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς στο Λος Άντζελες, τα καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, βάφτηκαν ροζ. Πρόκειται για την αρκετά διαδεδομένη στις ΗΠΑ αντιπυρική σκόνη ή αλλιώς επιβραδυντικό της φωτιάς, που ονομάζεται Phos-Chek. Αυτός ο πυροσβεστικός επιβραδυντής φλόγας, χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1963 και είναι το κύριο μέσο πυροπροστασίας μεγάλης διάρκειας που χρησιμοποιεί το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας (Cal Fire).

Πώς λειτουργεί η ροζ σκόνη

Η σύνθεση του Phos-Chek περιλαμβάνει περίπου 80% νερό, 14% άλατα λιπασμάτων και 6% χρωστικές ουσίες και αντιδιαβρωτικά. Οι χρωστικές ουσίες προστίθενται ώστε το υλικό να είναι ορατό στους πιλότους και τις ομάδες πυρόσβεσης, διευκολύνοντας τον έλεγχο των περιοχών που έχουν ήδη καλυφθεί. Η ροζ απόχρωση ξεθωριάζει μέσα σε λίγες ημέρες έκθεσης στον ήλιο, αποκτώντας γήινους τόνους. Όπως αναφέρει το Associated Press, η ροζ σκόνη αποτελεί τον πιο διαδεδομένο πυροσβεστικό επιβραδυντή φλόγας στις ΗΠΑ, με εκτεταμένη χρήση σε δασικές πυρκαγιές. Εντούτοις, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η ρίψη της σκόνης φέρει μεγάλο τοξικό φορτίο, επειδή περιέχει βαρέα μέταλλα και άλλες χημικές ουσίες, ιδιαίτερα επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Οι ΗΠΑ έρχονται αντιμέτωπες με «ένα σκληρό δίλημμα» γράφουν οι New York Times. «Αυτά τα δεξαμενόπλοια και το φορτίο τους είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον έλεγχο θανατηφόρων πυρκαγιών. Ωστόσο, καθώς οι πυρκαγιές εντείνονται και γίνονται πιο συχνές σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής, οι πυροσβέστες τα χρησιμοποιούν συχνότερα και κατά τη διαδικασία απελευθερώνουν περισσότερες επιβλαβείς χημικές ουσίες στο περιβάλλον». Μετά τα νέα στοιχεία για τα τοξικά απόβλητα που συνεπάγεται η ρίψη της σκόνης, οι αντιδράσεις οικολογικών ομάδων ήταν αναμενόμενες. Ορισμένες από αυτές, έχουν αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα του «ροζ επιβραδυντή φωτιάς». Το 2022, η οργάνωση Forest Service Employees for Environmental Ethics κατέθεσε μήνυση εναντίον της Υπηρεσίας Δασών των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη για παραβίαση της νομοθεσίας περί καθαρού νερού, υποστηρίζοντας ότι η ρίψη του υλικού από αέρος μπορεί να καταλήξει σε ποτάμια και λίμνες, προκαλώντας βλάβες στην υδρόβια ζωή.

Firefighting planes paint Los Angeles pink

Special fire retardant mixtures release carbon dioxide when in contact with flames, which helps suppress the fire. Dye is added to the mixture so that firefighters can see where the treatment has been done. pic.twitter.com/NWESeVCxAj

— Voice (@Voice1288291) January 14, 2025