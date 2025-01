Κέιτ Μίντλετον: Πήγε στο νοσοκομείο όπου και η ίδια έκανε χημειοθεραπεία

Την πρώτη της σόλο εμφάνιση έκανε σήμερα η Κέιτ Μίντλετον μετά τη διάγνωση με καρκίνο και μάλιστα σε ένα μέρος με μεγάλη συναισθηματική σημασία για την ίδια. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Royal Marsden στο Λονδίνο, όπου, όπως αποκάλυψε η ίδια, ήταν το μέρος όπου υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο. Εκεί, η 43χρονη Κέιτ συνομίλησε με ασθενείς και ευχαρίστησε το προσωπικό για την «εξαιρετική φροντίδα, υποστήριξη και συμπόνια» τους τελευταίους 12 μήνες.

«Ήθελα να έρθω και να δείξω την υποστήριξή μου για την καταπληκτική δουλειά που γίνεται εδώ και σε όσους υποβάλλονται σε θεραπεία και περνούν τόσο δύσκολα. Είσαι καλά; Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Χάρηκα για τη γνωριμία και καλή τύχη. Είστε στα καλύτερα χέρια», ανέφερε η Κέιτ Μίντλετον κατά τη συζήτηση με μια ασθενή. Συνομιλώντας με το προσωπικό, η Κέιτ Μίντλετον είπε: «Σκέφτεσαι η θεραπεία τελείωσε, συνεχίζεις με την καθημερινή ρουτίνα σου, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι μια πραγματική πρόκληση. Και η συζήτηση… οι λέξεις εξαφανίζονται εντελώς… η κατανόηση ότι ως ασθενής, ναι, υπάρχουν παρενέργειες γύρω από τη θεραπεία, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πιο μακροπρόθεσμες παρενέργειες».

«Η ανθεκτικότητα που χρειάζεσαι για να το ξεπεράσεις, πρώτα απ’ όλα, μια μικρή γεύση από το τι έχεις περάσει… Προσπαθείς να επανέλθεις στην προηγούμενη καθημερινότητά σου, να είσαι θετικός όσο είσαι εσύ… Οι θεραπείες είναι πραγματικά τόσο διαφορετικές και ποικίλες, που επηρεάζουν τις οικογένειες με διαφορετικό τρόπο» ανέφερε σε άλλον ασθενή η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Μια άλλη κυρία τής είπε: «Νομίζω ότι τα καταφέρνετε εκπληκτικά καλά με τα παιδιά», στην οποία η Κέιτ Μίντλετον απάντησε: «Ω, αυτό είναι ευγενικό».

Η αποκάλυψη της Κέιτ Μίντλετον

Την ώρα που η πριγκίπισσα της Ουαλίας περνούσε από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου, φορώντας ένα μακρύ καφέ παλτό, ακούστηκε να λέει: «Απλώς, έλεγα, μπαίνοντας από την μπροστινή είσοδο εδώ, έχοντας κάνει τόσες αθόρυβες, ιδιωτικές επισκέψεις, στην πραγματικότητα είναι πολύ ωραία». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Κέιτ Μίντλετον συνομίλησε με μία κυρία, η οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία φορώντας ένα ειδικό σκουφάκι για την αποτροπή της απώλειας μαλλιών, με την πριγκίπισσα να τη ρωτάει: «Πότε ξεκινήσατε τη θεραπεία; Σήμερα; Πώς σας φαίνεται;». Αυτή, πάντως, ήταν η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας και μελλοντική βασίλισσα μοιράζεται λεπτομέρειες σχετικά με την περιπέτειά της με τον καρκίνο, καθώς έχει επιλέξει να κρατήσει, προς το παρόν, μυστική την ακριβή διάγνωσή της.

Εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον σχολίασε για τη σημερινή επίσκεψη-έκπληξη: «Η πριγκίπισσα θέλησε να κάνει αυτό το ταξίδι για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στην απίστευτη ομάδα, αλλά και να τονίσει την κορυφαία φροντίδα και θεραπεία που παρέχει το Marsden». Υπενθυμίζεται πως η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε μέσω ενός συγκινητικού βίντεο πως οι θεραπείες της έχουν ολοκληρωθεί.

