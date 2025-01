Ιβάνκα Τραμπ: Αυτή είναι η συμβουλή που θα ήθελε να ακούσει από τους γονείς της

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η Ιβάνκα Τραμπ τη Δευτέρα (13/1) σε μία σπάνια εμφάνισή της στο Podcast The Skinny Confidential Him & Her, λίγες μέρες πριν από την ορκωμοσία του πατέρα της και την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Η πρώην σύμβουλος του προέδρου, η οποία στη δεύτερη θητεία του πατέρα της στον προεδρικό θώκο αποφάσισε να μην έχει κάποιο πολιτικό ρόλο, όπως στην πρώτη, αποκάλυψε το ένα πράγμα που θα ήθελε να της είχαν πει οι γονείς της, Ντόναλντ Τραμπ και Ιβάνα, όταν μεγάλωνε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι οικοδεσπότες Λόριν και Μάικλ Μπόστικ ζήτησαν από τη μαμά τριών παιδιών να μιλήσει για μερικά από τα καλύτερα πράγματα που έμαθε από τους γονείς της. Η Ιβάνκα θυμήθηκε τον χρόνο που πέρασε με την μητέρα της στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, όπου ήταν διευθύνουσα σύμβουλος.

«Πήγαινα καθημερινά μετά το σχολείο, ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος του Plaza, του εμβληματικού ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης, και πήγαινα μαζί της βόλτες». «Έτρεχα πίσω της και την παρακολουθούσα να κάνει τα δικά της πράγματα. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας μου», πρόσθεσε. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα πράγμα που νιώθει ότι οι γονείς της δεν της έδειξαν όταν ήταν μικρή. «Δεν υπήρξε ποτέ ρητή διδασκαλία», αποκάλυψε η Ιβάνκα. Εύχομαι να είχα πάρει λίγο από αυτό, να με έβαζαν κάπως κάτω και να μου έλεγαν: «Έτσι μου αρέσει να είμαι, έτσι συμπεριφέρομαι, το πρόσεξες αυτό;».

«Ήταν καθαρά θέμα παρατήρησης», συνέχισε. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ιβάνκα υπενθύμισε επίσης ότι η μητέρα της ειδικότερα είχε μια καταπληκτική και έντονη προσοχή στη λεπτομέρεια. Στη συνέχεια μίλησε για μια επίσκεψη που έκανε στη μητέρα της στο The Trump Castle, το οποίο ήταν ένα καζίνο στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο διηύθυνε. Η κληρονόμος είπε ότι υπήρχαν τόνοι πολυελαίων που κρέμονταν από το ταβάνι στο λόμπι και καθώς οι δυο τους κατέβαιναν την κυλιόμενη σκάλα, η Ιβάνα μπορούσε να καταλάβει ότι μια λάμπα είχε σβήσει χωρίς καν να ρίξει μια ματιά στα φωτιστικά.

«Αυτό το επίπεδο τρελής λεπτομέρειας ήταν η μητέρα μου», είπε η Ιβάνκα. Η μητέρα της Ιβάνκα έφυγε από τη ζωή στις 14 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 73 ετών, μετά από πτώση στο σπίτι της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν παντρεμένος με την Ιβάνα από το 1977 έως το 1990 και εκτός από την Ιβάνκα, απέκτησαν δύο γιους: τον Ντόναλντ Τζούνιορ και τον Έρικ.