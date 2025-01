Σεισμός Θιβέτ: Τουλάχιστον 53 νεκροί, μεγάλες καταστροφές

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό, που έπληξε την αυτόνομη κινεζική περιφέρεια του Θιβέτ κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ. Ο σεισμός εντάσεως 6,9 – 7,1 σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωολογικό Ινστιτούτο (USGS) – σάρωσε μια ορεινή περιοχή λίγο μετά τις 09:05 το πρωί της Τρίτης τοπική ώρα σύμφωνα με το Κέντρο Δικτύων Σεισμού της Κίνας. Όπως αναφέρει το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua επικαλούμενο τις τοπικές Αρχές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, εκτός από τους 53 νεκρούς υπάρχουν και 62 τραυματίες. Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο China Central Television (CCTV) το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή Τίνγκρι σε απόσταση περίπου 380 χλμ. από την πρωτεύουσα του Θιβέτ, Λάσα και κάπου 23 χλμ. από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του, την Σιγκάτσε. Πρόκειται για μια από τις ιερότερες πόλεις του Θιβέτ, όπου βρίσκεται το μοναστήρι Tashilhunpo, έδρα του Πάντσεν Λάμα, δεύτερο ισχυρότερου θρησκευτικού ηγέτη του θιβετιανού βουδισμού μετά τον Δαλάι Λάμα.

WATCH | Footage of damaged buildings and crumbled shop fronts in the larger towns of Shigatse and Lhatse, with debris spilling out onto roads. #Tibet #Earthquakes #Shingats #TibetEarthquake #NepalEarthquake #Nepal #India #China pic.twitter.com/HXacPcBl0y

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, αλλά και στο Μπουτάν και τη βόρεια Ινδία. «Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε νωρίτερα η δημόσια τηλεόραση CCTV.

西藏日喀则定日县7日9时5分发生6.8级地震。据央视报道,目前已有9人遇难。A 6.8-magnitude earthquake struck Dingri County in Shigatse, Tibet at 9:05 on the 7th. According to CCTV, nine people have been reported dead so far. #Tibet #Earthquakes pic.twitter.com/7lyL4OcWj3

— TMTPOST 钛媒体 (@TMTPostGlobal) January 7, 2025