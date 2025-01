Αρσενικό στο κέικ: Τι πρόδωσε τη νύφη στη Βραζιλία

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας στη Βραζιλία στην υπόθεση του δηλητηριασμένου χριστουγεννιάτικου κέικ βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η Deise Moura, η νύφη μιας από τις γυναίκες που δηλητηριάστηκε αλλά επέζησε, συνελήφθη στο σπίτι της στο Rio Grande do Sul ως ύποπτη για τριπλή δολοφονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η πεθερά της Zeli Dos Anjos έκανε το παραδοσιακό εορταστικό κέρασμα που σκότωσε τρία μέλη της οικογένειάς της σε μία οικογενειακή συγκέντρωση λόγω των Χριστουγέννων στην πόλη Τόρες, στις 23 Δεκεμβρίου. Οι δικαστικοί αξιωματούχοι της Βραζιλίας επιβεβαίωσαν στον τηλεοπτικό σταθμό RBS TV ότι μια αρχική ανάλυση του τηλεφώνου της Deise Moura έδειξε ότι έγιναν «έρευνες στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του Google Shopping, για τη λέξη αρσενικό και άλλες παρόμοιες». Η ύποπτη λέγεται ότι πραγματοποίησε τις έρευνες τον Νοέμβριο καθώς και μέρες πριν πεθάνουν ή αρρωστήσουν τα θύματα. Δημοσιεύματα βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης επεσήμαναν ότι τα στοιχεία στο κινητό τηλέφωνο της Deise αποτελούν βασικό μέρος της υπόθεσης εναντίον της.

➡️ RS: saiba quem é a presa acusada de colocar arsênio em farinha de bolo

Deise Moura dos Anjos foi presa no último domingo (5/1). De acordo com a polícia, a suspeita teria uma “rusga” com uma das vítimas

Leia: https://t.co/bewBkLIJc7 pic.twitter.com/i9hGOUHQGy

— Metrópoles (@Metropoles) January 6, 2025