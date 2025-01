Cheerleader έφαγε μπάλα στο κεφάλι ενώ χόρευε

Μια cheerleader των Dallas Cowboys αιφνιδιάστηκε όταν η μπάλα τη χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Commanders στο AT&T Stadium την Κυριακή. Ο παίκτης των Dallas Cowboys Brandon Aubrey επέστρεψε στο γήπεδο για να χειριστεί το εναρκτήριο λάκτισμα.Φαινομενικά προσπαθώντας να ρίξει μια χαμηλή μπαλιά, η μπάλα ξέφυγε από το πόδι του παίκτη αλλά η έλλειψη ακρίβειας και δύναμης είχε ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα.Καθώς η μπάλα βγήκε εκτός ορίων, πήγε προς την πλάγια γραμμή, όπου οι μαζορέτες των Cowboys εκτέλεσαν την χορογραφία τους με την πλάτη γυρισμένη προς το γήπεδο. Τότε, χτύπησε τη rookie χορεύτρια Michelle Siemienowski στο πίσω μέρος του κεφαλιού της.

Οι άλλες cheerleaders σταμάτησαν αμέσως τη χορογραφία τους για να ελέγξουν αν είναι καλά καθώς έπεσε στο έδαφος από το χτύπημα. Μια άλλη γωνία έδειξε την προσπάθεια ενός εικονολήπτη να σταματήσει τη μπάλα για να προστατεύσει τις cheerleader. Δυστυχώς, η μπάλα πέρασε από το χέρι του και πήγε κατευθείαν στο κεφάλι της νεαρής κοπέλας.

Shoutout to this #DallasCowboys Cheerleader for taking the hit like a champ 💪 pic.twitter.com/jluDhATMku

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 5, 2025