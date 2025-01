Ο Νεϊμάρ για το ενδεχόμενο επανένωσης με Μέσι, Σουάρες

Ενδιαφέρουσα προοπτική, χαρακτήρισε ο Νεϊμάρ μία πιθανή επανένωση στην Ίντερ Μαϊάμι με τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι και Λουρίς Σουάρες. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν απέκλεισε μία μετακόμιση στις ΗΠΑ, καθώς λήγει το συμβόλαιο του με την Αλ Χιλάλ. Μεταξύ των πιο επικίνδυνων επιθετικών, ο Νεϊμάρ είχε μία αποτελέσει μέρος μίας ονειρεμένης τριάδας με τον Μέσι και τον Σουάρες (MSN), οδηγώντας την Μπαρτσελόνα σε ένα ιστορικό τρεμπλ, πριν μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2017, έναντι του ποσού ρεκόρ των 222 εκατομμυρίων ευρώ.

«Προφανώς, το να παίξω ξανά με τον Μέσι και τον Σουάρες θα ήταν απίστευτο. Είναι φίλοι μου, συνεχίζουμε να μιλάμε μεταξύ μας», δήλωσε αρχικά ο Νεϊμάρ στο CNN και συνέχισε: «Θα ήταν ενδιαφέρον να αναβιώσουμε αυτήν την τριάδα. Είμαι χαρούμενος στην Αλ Χιλάλ, είμαι χαρούμενος στη Σαουδική Αραβία, αλλά ποιος ξέρει. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο εκπλήξεις». Ο Νεϊμάρ έχει αγωνιστεί μόλις επτά φορές για την Αλ-Χιλάλ από τότε που αποχώρησε από την Παρί, έναντι 90 εκατομμυρίων ευρώ το 2023, με τους τραυματισμούς να κρατούν τον Βραζιλιάνο εκτός δράσης για μεγάλα διαστήματα. Το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο.

Πέρασε έξι σεζόν στην Παρί, σημειώνοντας 118 γκολ σε αυτό το διάστημα, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει τον μεγάλο στόχο που δεν ήταν άλλος από την κατάκτηση του Champions League με τη γαλλική ομάδα. «Όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι έφευγα από την Παρί Σεν Ζερμέν, η μεταγραφική περίοδος έκλεισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε δεν είχα αυτή την επιλογή (να μετακομίσω στο Μαϊάμι το 2023)», πρόσθεσε ο Νεϊμάρ. «Η προσφορά που δέχθηκαν από τη Σαουδική Αραβία ήταν πολύ καλή, όχι μόνο για μένα αλλά και για την οικογένειά μου, οπότε το να πάω εκεί ήταν η καλύτερη επιλογή».

Ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Εθνική Βραζιλίας με 79 γκολ και ο 32χρονος επανέλαβε την επιθυμία του να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη «σελεσάο» σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενόψει του Μονυτιάλ του 2026. Με έξι γύρους να απομένουν για τα προκριματικά της Νότιας Αμερικής όπου οι έξι πρώτοι προκρίνονται αυτόματα, η Βραζιλία είναι πέμπτη στη βαθμολογία. «Θα προσπαθήσω, θέλω να είμαι εκεί. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι μέλος της εθνικής ομάδας», είπε ο Νεϊμάρ, ο οποίος δεν έχει παίξει από τότε που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο κατά τη διάρκεια ενός προκριματικού αγώνα τον Οκτώβριο του 2023. «Ξέρω ότι αυτό είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, το τελευταίο μου σουτ, η τελευταία μου ευκαιρία και θα κάνω ό,τι μπορώ για να παίξω σε αυτό».

