Χιονιάς σε ΗΠΑ και Ευρώπη: Χάος από την κακοκαιρία, ακυρώθηκαν πάνω από 1.300 πτήσεις

Κύμα χιονιά χτυπά τόσο τις ΗΠΑ όσο και περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας και της βόρειας Ευρώπης προκαλώντας πολλά προβλήματα κυρίως στις μεταφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ μόνο 1.300 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σήμερα, ενώ πάνω από 670 είχαν καθυστέρηση. Η μετεωρολογική υπηρεσία στις ΗΠΑ προειδοποιεί για αυξημένες χιονοπτώσεις και ειδικά στην περιοχή της Ουάσινγκτον όπου προβλέπουν ακόμη και 40 πόντους χιονιού. Τα αεροδρόμια της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν, έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά ως αποτέλεσμα της μεγάλης συσσώρευσης χιονιού:

#BREAKING #USA #KANSAS #KS #Wichita

🔴 KANSAS :📹 DANGEROUS TRAVEL CONDITIONS!

An icy winter storm turned some roads around WICHITA, into ice rinks this weekend, creating dangerous travel conditions.#Ultimahora #EEUU #Snow #Nieve #Neige #Neve pic.twitter.com/AS9QoeZRVm

— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) January 6, 2025