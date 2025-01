Τουλάχιστον 891 Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα

Στον πρώτο επίσημο απολογισμό του για τους νεκρούς στρατιώτες των IDF από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 και το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για τουλάχιστον 891 αξιωματικούς και στρατιώτες, που έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα,. Όπως τονίζει η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973. Κατά τη διάρκεια των δέκα ετών πριν από τον τρέχοντα πόλεμο, σκοτώθηκαν συνολικά 152 Ισραηλινοί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης Protective Edge το καλοκαίρι του 2014, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Εν τω μεταξύ, το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι 28 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν αυτοκτονήσει από την αρχή του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 16 εφέδρων, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των IDF, 38 στρατιώτες πιστεύεται ότι έδωσαν τέλος στη ζωή τους το 2023 και το 2024, συμπεριλαμβανομένων 28 από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και μετά. Αντίστοιχα, το 2022, οι IDF κατέγραψαν 14 αυτοκτονίες και το 2021 κατέγραψαν 11. Χιλιάδες άλλοι έχουν σταματήσει να υπηρετούν σε θέσεις μάχης εξαιτίας ψυχικών διαταραχών από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

