Γερμανία: Άνδρας έκλεψε εκσκαφέα και οδηγούσε σε κατάσταση αμόκ

Η αστυνομία στο Ταουμπερμπίσχοφσχαϊμ της Βάδης – Βυρτεμβέργης στη Γερμανία,πυροβόλησε και σκότωσε νωρίτερα σήμερα έναν άνδρα ο οποίος έκλεψε έναν εκσκαφέα. Ο άνδρας αφού έκλεψε το μηχάνημα, διέγραψε «τρελή» πορεία, στη διάρκεια της οποίας συγκρούστηκε με αυτοκίνητα και περιπολικά που επιχείρησαν να τον σταματήσουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας έκλεψε τον εκσκαφέα από τις εγκαταστάσεις κατασκευαστικής εταιρείας στο Γκρούνσφελντ, τις οποίες κατέστρεψε ολοσχερώς και το οδήγησε σε κατάσταση αμόκ επί 12 χιλιόμετρα προς το γειτονικό Ταουμπερμπίσχοφσχαϊμ.

Πολλά περιπολικά τον καταδίωξαν προσπαθώντας να τον εμποδίσουν, αλλά ο οδηγός αρνείτο να σταματήσει και συγκρούστηκε κατ’ επανάληψη μαζί τους, προκαλώντας και τον τραυματισμό μιας αστυνομικού, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τελικά ο άνδρας ακινητοποιήθηκε όταν έπεσε νεκρός από πυροβολισμό της αστυνομίας.

