Ντούα Λίπα: Αρραβωνιάστηκε τον Κάλουμ Τέρνερ

Η Nτούα Λίπα φέρεται να έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον σύντροφό της, Κάλουμ Τέρνερ, μετά από ανάρτησή της στο Instagram, όπου φαίνεται να φοράει ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνα. Η 29χρονη τραγουδίστρια και ο 34χρονος ηθοποιός, οι οποίοι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο, φημολογείται ότι αρραβωνιάστηκαν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Τις φήμες «γέννησε» μια φωτογραφία που δημοσίευσε η Ντούα Λίπα στον προσωπικό της λογαριασμό, όπου φορά μία στέκα με κόκκινα ελαφάκια στο κεφάλι της και ένα μεγάλο μονόπετρο στο δάχτυλο του αριστερού της χεριού.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από διάφορες στιγμές που έζησε το τελευταίο διάστημα. Σε μία από αυτές, ποζάρει στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου με τον σύντροφό της, Κάλουμ Τέρνερ, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία φαίνονταν κουτιά κοσμημάτων. Αν και κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την είδηση ότι αρραβωνιάστηκαν, οι θαυμαστές της ποπ σταρ φαίνεται να είναι σίγουροι, καθώς της έχουν αφήσει τα σχόλιά τους κάτω από τη δημοσίευσή της, ευχόμενοι «συγχαρητήρια».

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Ιανουάριο, όταν οι δύο τους παραβρέθηκαν σε ένα πάρτι του «Masters of the Air» στο Λονδίνο, μετά την εμφάνιση του Τέρνερ στη σειρά της Apple TV+. Πριν δημοσιοποιήσει τη σχέση της, η Ντούα Λίπα είχε αναφέρει κατά την προώθηση του άλμπουμ της «Radical Optimism» ότι είχε ανάγκη να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της, μετά από σχέσεις που δεν είχαν εξελιχθεί όπως περίμενε. Συγκεκριμένα είχε πει στον Zane Lowe στο Apple Music 1: «Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις, έπρεπε να φτάσω σε αυτό το σημείο για να βρω αυτό που πραγματικά χρειάζομαι. Πρέπει να είσαι σε μια κατάσταση συγχώρεσης και ανάπτυξης και να είσαι εντάξει με το παρελθόν για να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. Με κάθε σχέση, με κάθε εμπειρία, μαθαίνεις για τον εαυτό σου, μαθαίνεις τι σε πληγώνει, τι περιμένεις και τι πρέπει να είσαι έτοιμος να δώσεις». Η τραγουδίστρια είχε προηγουμένως συνδεθεί με τον Γάλλο σκηνοθέτη Romain Gavras. Οι δύο τους έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο του 2023, αλλά χώρισαν τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ο Τέρνερ έβγαινε στο παρελθόν με τη Βανέσα Κίρμπι.

‘Newly-engaged’ Dua Lipa proudly shows off dazzling diamond ring after boyfriend Callum Turner ‘got down on one knee’ for romantic Christmas proposal following whirlwind romance https://t.co/mKUucxJUe7

