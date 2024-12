Καζακστάν συντριβή αεροπλάνου: Βίντεο σοκ από την πτώση

Συντριβή αεροσκάφους σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν. Πρόκειται για την επιβατική πτήση 8432 της Azerbaijan Airlines που απογειώθηκε από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι της Τσετσενίας. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Καζακστάν, στο αεροπλάνο επέβαιναν 105 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Το Reuters, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν ήταν σε θέση προς το παρόν να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή. Άλλα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για 67 επιβαίνοντες (62 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος).

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport.

Before that, the plane made several circles over the airport. pic.twitter.com/rbcxjejFxR

