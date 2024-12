Γερμανία επίθεση σε αγορά: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος

Αυτοκινητο έπεσε την Παρασκευή σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για πολλούς τραυματίες που ίσως είναι και πάνω από 20, αλλά και για νεκρούς.

Το τοπικό μέσο MDR, που επικαλείται την αστυνομία του Μαγδεμβούργου, αναφέρει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.

H Bild αναφέρει ότι ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά. Για την ώρα δεν είναι τίποτα γνωστό για την ταυτότητα ή τα κίνητρά του.

Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, λένε ότι το αυτοκίνητο, μία BMW μαύρου χρώματος έπεσε πάνω στο πλήθος που κατευθυνόταν προς το δημαρχείο.

BREAKING: Vehicle plows into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany, leaving multiple victims

Βίντεο σε μέσα κοινωνικά δικτύωσης δείχνουν ότι αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που ήταν στην αγορά και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος από το σημείο

Ο χώρος είναι αποκλεισμένος και γίνεται έρευνα για εκρηκτικά.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, όπως σημειώνει το Spiegel, βρίσκεται στην Παλιά Αγορά, ακριβώς στο δημαρχείο του Μαγδεμβούργου, κοντά στον ποταμό Έλβα.

BREAKING: Car runs over people at Christmas market in Magdeburg, Germany. Reports of many victims pic.twitter.com/02lQBscdqq

— BNO News (@BNONews) December 20, 2024