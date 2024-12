Αρχηγός ISIS: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή στη Συρία

Πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωσε πως πέτυχε ο αμερικανικός στρατός, μετά από επίθεση που εξαπέλυσε στο έδαφος της Συρίας.Με ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Παρασκευής, ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι δολοφόνησε τον ηγέτη του ISIS στη Συρία, Αμπού Γιουσούφ, σε αεροπορική επιδρομή στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ, που σε προηγούμενη φάση ελεγχόταν από το καθεστώς Άσαντ και τους Ρώσους. Στην ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε πως στην ίδια επίθεση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, σκοτώθηκαν δύο ακόμη στελέχη του Ισλαμικού Κράτους.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria

On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024