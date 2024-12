Θάνατος 80χρονου Βρετανία: 12χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ένα 12χρονο κορίτσι στη Βρετανία, κατηγορείται για την δολοφονία του 80χρονου άνδρα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου όταν έβγαζε βόλτα τον σκύλο του. Ο 80χρονος ηλικιωμένος, Bhim Kohli πέθανε στο νοσοκομείο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του σε ένα πάρκο τον Σεπτέμβριο, δήλωσε η αστυνομία του Λέστερσαϊρ. Ο «στοργικός και αγαπητός» συνταξιούχος δέχθηκε «σοβαρή» επίθεση από μια «ομάδα νεαρών» ενώ έβγαζε βόλτα το σκύλο του στο πάρκο γύρω στις 6.30 μ.μ. την 1η Σεπτεμβρίου και βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Η κοπέλα, η οποία δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, πρόκειται να εμφανιστεί σήμερα στο Δικαστήριο ανηλίκων που συνεδριάζει, μετέδωσε το SkyNews.

Yπενθυμίζεται ότι ένα 15χρονο αγόρι κατηγορήθηκε για φόνο τρεις ημέρες μετά τον τραυματισμό του ηλικιωμένου και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο αργότερα αυτή την εβδομάδα. Ο 80χρονος πήγαινε τακτικά βόλτα τον 15χρονο σκύλο του, τον Rocky, στο πάρκο. Οι γείτονες και άλλοι που ζουν στην περιοχή δήλωσαν ότι είχαν καλέσει την αστυνομία τους δύο ή τρεις μήνες πριν από το θάνατο του Kohli για συμμορίες νέων που παρενοχλούσαν τους Ασιάτες κατοίκους. Ο Kohli παλαιότερα ιδιοκτήτης εργοστασίου και ακολούθως συνταξιούχος είχε αποκτήσει με την σύζυγό του τρία παιδια. Η νεκροψία έδειξε ότι έχασε τη ζωή του λόγω τραυματισμού στον αυχένα, ενώ εκκρεμούσαν περαιτέρω εξετάσεις.

“Bhim loved to laugh. He was always happy and talkative, the joker of the family.Our hearts have been completely broken.” Beautiful tribute from Bhim Kohli’s family, who say he was a loving family man. He lived in the same house in Braunstone for 40 years, was well known locally pic.twitter.com/LqvgkbEkGH

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η κοπέλα, η οποία δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκειται να εμφανιστεί σήμερα στο Δικαστήριο. Ένα 15χρονο αγόρι έχει ήδη κατηγορηθεί για τη δολοφονία του κ. Kohli» Η οικογένεια του Kohli απέτισε προηγουμένως φόρο τιμής σε μια συγκινητική δήλωση: «Ο Bhim ήταν ένας στοργικός σύζυγος, μπαμπάς και παππούς. Ήταν επίσης γιος, αδελφός και θείος. Λάτρευε τα εγγόνια του με όλη του την καρδιά και του άρεσε να περνάει χρόνο μαζί τους. Ήταν πραγματικά ένα τόσο στοργικό άτομο του οποίου η ζωή επικεντρωνόταν γύρω από την οικογένειά του. Ήταν πάντα ένας πολύ εργατικός άνθρωπος και ακόμη και στην ηλικία των 80 ετών εξακολουθούσε να είναι πολύ δραστήριος».

