Αυτοκίνητα Άσαντ: Ferrari, Lamborghini, Bentley

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν αντάρτες στη Συρία να ανακαλύπτουν την τεράστια συλλογή πολυτελών αυτοκινήτων του Μπασάρ αλ Άσαντ. Όπως και άλλoi ανατραπέντες ηγέτες πριν απ’ αυτόν – ο Σαντάμ Χουσεϊν είχε στόλο με Ferrari και ο Μουαμάρ Καντάφι με Mercedes – o Άσαντ λάτρευε τα πανάκριβα οχήματα, από κλασικά αυτοκίνητα, μέχρι τετρακίνητα και supercars. Πάνω από 40 λιμουζίνες και υπεραυτοκίνητα του εκπεσόντος Σύρου προέδρου, που διέφυγε στη Μόσχα, βρήκαν οι αντάρτες σε ένα γκαράζ κοντά στο παλάτι του Άσαντ στη δυτική Δαμασκό, βόρεια της συνοικίας Αλ Μαζέχ. Μεταξύ αυτών που φαίνονται στο βίντεο, διακρίνονται μια κόκκινη Ferrari Φ50, που πωλείται συνήθως γύρω στα τρία εκατ. δολάρια, μια Lamborghini, μια Rolls Royce και μια Bentley.

The Syrian rebels have finally found Assad’s garage with dozens of luxury vehicles pic.twitter.com/piiXSfN3aT

JUST IN 🚨

Τουλάχιστον ένα από τα οχήματα του Άσαντ φέρει πινακίδες κυκλοφορίας Δαμασκού. Η συλλογή του περιλαμβάνει επίσης και Bugatti, Aston Martin, Audi και άλλα πανάκριβα οχήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως φαίνεται από το βίντεο ο Άσαντ είχε αδυναμία σε τζιπ – από Toyota FJ Cruiser μέχρι Land Cruiser και ένα 12κύλινδρο SUV με κινητήρα από Lamborghini Countach. Στη συλλογή του πρόσθεσε, βέβαια, και ορισμένες Cadillac Escalade, αλλά τα πραγματικά πετράδια του στέμματος ήταν η Ferrari F50 – μια από τις σπανιότερες και ακριβότερες που κατασκευάστηκαν ποτέ -, μια Lamborghini Diablo, μια Mercedes SLR McLaren και ορισμένες Bentley Continental και Rolls Royce Silver Shadows.

The Car Collection of Syrian President Bashar al-Assad at the Presidential Palace in Damascus. pic.twitter.com/R4RMPPWbHg

— OSINTdefender (@sentdefender) December 8, 2024