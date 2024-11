Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Χριστουγέννων 2024: Ποια πόλη πήρε το “στέμμα”

Τα Χριστούγεννα είναι προ των πυλών και οι περισσότεροι ήδη κάνουν σχέδια για κάποιο ταξίδι κατά τη φετινή εορταστική περίοδο. Η Ευρώπη είναι μαγευτική κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, με στολισμένους δρόμους και βιτρίνες, φωτάκια, χρώματα, μουσικές και υπέροχα ζεστά αρώματα. Πρόκειται για το Βίλνιους, τη γοητευτική πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Το Χριστουγεννιάτικο Δίκτυο Πόλεων την έχει ονομάσει Πρωτεύουσα της Ευρώπης των Χριστουγέννων για το 2025, επικαλούμενο τις «εκθαμβωτικές επιδείξεις, το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο και το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων».Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος ονομάστηκαν τρεις Πρωτεύουσες των Χριστουγέννων και το Βίλνιους αναγνωρίστηκε μαζί με το Celje της Σλοβενίας, που είναι ένας γραφικός προορισμός φωλιασμένος στην κοιλάδα Lower Savinja, και τη Noja, μια παραθαλάσσια πόλη στις ακτές της βόρειας Ισπανίας.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία επιλογής; Το Δίκτυο Πόλεων των Χριστουγέννων είναι αφιερωμένο στην προώθηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών αξιών της εορταστικής περιόδου και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδεικνύει μέρη που υπερηφανεύονται για τη συμμετοχή της κοινότητας και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και το Βίλνιους είναι γεμάτο από κληρονομιά: Πάρτε, για παράδειγμα, την Παλιά Πόλη που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO και είναι από τις πιο καλοδιατηρημένες και παλαιότερες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης.

