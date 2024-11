Άνα ντε Άρμας σχέση: Φιλιά στο πεζοδρόμιο με τον γιο του προέδρου της Κούβας

Η Άνα ντε Άρμας φαίνεται ότι έχει έναν νέο σύντροφο. Η πρωταγωνίστρια του «Blonde» εθεάθη με τον Μανουέλ Ανίντο Κουέστα, τον θετό γιο του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, ενώ βρισκόταν στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα. Το ζευγάρι έδειχνε ερωτευμένο καθώς γυρνούσε σπίτι έπειτα από ένα ρομαντικό ραντεβού για δείπνο, πριν βγάλει βόλτα τον σκύλο της ηθοποιού. Κάποια στιγμή, ο Κουέστα τράβηξε τη Χολιγουντιανή σταρ για ένα φιλί καθώς στεκόντουσαν στο πεζοδρόμιο. Η 36χρονη Κουβανή φορούσε ένα λευκό μάλλινο παλτό, σκουρόχρωμο τζιν και μαύρα μποτάκια, ενώ ο Κουέστα έδειχνε κομψός στα μαύρα.

Αν και δεν είναι σαφές πώς το ζευγάρι συναντήθηκε, ένας Κουβανός influencer που ονομάζεται Αλεξάντερ Οταόλα ισχυρίστηκε ότι οι δύο τους είχαν συνδεθεί τον Μάιο, σύμφωνα με τους Latin Times.Η ντε Άρμας έχει κρατήσει την ερωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που η πολύκροτη σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ έληξε στα τέλη του 2020. Ο 52χρονος ηθοποιός και η ντε Άρμας γνωρίστηκαν το 2019 στα γυρίσματα του ψυχολογικού θρίλερ «Deep Water», όπου υποδύονταν το αντρόγυνο. Η σχέση του ζευγαριού απασχόλησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με τους παπαράτσι να περιμένουν να απαθανατίσουν κάθε τους κίνηση.

Ana de Armas spotted kissing Cuban President Díaz-Canel’s stepson during date night in Madrid https://t.co/o10o04O6vl pic.twitter.com/FaD6bNG9ta

Η ηθοποιός του «Knives Out» αργότερα αποκάλεσε την αυξημένη προσοχή «φρικτή», παραδεχόμενη ότι ήταν ένα μεγάλο μέρος του λόγου που άφησε το Λος Άντζελες και μετακόμισε στην ανατολική ακτή. «Το να το περάσω [η ίδια] επιβεβαίωσε τις σκέψεις μου σχετικά με το γεγονός ότι αυτό “δεν είναι αυτό το μέρος για μένα”», δήλωσε στο Elle το 2022. «Έγινε λίγο υπερβολικό. Δεν υπάρχει διαφυγή. Δεν υπάρχει διέξοδος». Μετά τον χωρισμό της από τον βραβευμένο με Όσκαρ, η ντε Άρμας άρχισε να βγαίνει με το στέλεχος του Tinder, Πολ Μπουκαδάκις, τον Ιούνιο του 2021. Τότε, μια πηγή είπε ότι εκείνη και ο επιχειρηματίας τεχνολογίας «συστήθηκαν μέσω φίλων» και ερωτεύτηκαν πολύ γρήγορα.

Παρά το γεγονός ότι για λίγο καιρό το ζευγάρι είχε εξ αποστάσεως σχέση, αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, πριν η ντε Άρμας αποκτήσει ένα σπίτι 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Βερμόντ στα τέλη του 2022. Είναι άγνωστο πότε ακριβώς χώρισαν, δεδομένης της ιδιωτικής φύσης της σχέσης τους. Ωστόσο, φωτογραφήθηκαν για τελευταία φορά μαζί τον Απρίλιο του 2023. Ομοίως, λίγα είναι γνωστά για το ιστορικό της σχέσης του Κουέστα, καθώς δεν έχει δημόσιους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ana de Armas was spotted with Manuel Anido, the stepson of Cuban President Miguel Díaz-Canel. pic.twitter.com/pKtG1BLUyz

— The Reporter (@thereportercom) November 22, 2024