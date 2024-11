Παρίσι χιόνι: Ιστορική χιονόπτωση, μαγευτικό τοπίο και… ουρές 400 χιλιομέτρων

Στα λευκά «ντύθηκε» το Παρίσι, μετά τη χιονοθύελλα που έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ισχυρή χιονόπτωση σημειώνεται στην πόλη του Φωτός, με αποτέλεσμα δημοφιλή αξιοθέατα όπως η Νοτρ Νταμ, ο Πύργος του Άιφελ αλλά και το ανάκτορο των Βερσαλλιών, να καλυφθούν από ένα λευκό πέπλο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media μάλιστα, αποτυπώνουν το μαγευτικό τοπίο που επικρατεί στο Παρίσι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάτοικοι του Παρισιού είχαν να δουν τόσο πολύ χιόνι αυτό τον μήνα, από τον Νοέμβριο του 1968. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε προειδοποιήσει για το φαινόμενο, θέτοντας παράλληλα την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω χιονιού και πάγου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τις επόμενες δύο ημέρες αναμένεται να πέσουν από ένα μέχρι και τρία εκατοστά χιονιού στην πόλη.

The snow in Paris today made it better than ever! pic.twitter.com/Kl5wYRJ0GY

Ωστόσο ήδη λόγω της χιονόπτωσης σημειώθηκαν αρκετά προβλήματα, καθώς χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα, πτήσεις ακυρώθηκαν και σημειώθηκαν ουρές χιλιόμετρων στους αυτοκινητόδρομους.

Αναλυτικότερα, η βόρεια και κεντρική Γαλλία παρέλυσε λόγω του χιονιά, καθώς δημιουργήθηκαν ουρές ακόμη και 400 χιλιόμετρων στους αυτοκινητόδρομους, από αυτοκίνητα που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω του χιόνια. Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό για την κατάσταση, έφταιξαν οι οδηγοί των φορτηγών, οι οποίοι αγνόησαν την απαγόρευση της Περιφέρειας, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας.

The first snow of the year has transformed the Palace of Versailles into a stunning winter wonderland.#Snow #Snowfall #WinterMagic#PalaceofVersailles #Versailles#Paris #France#Neige #sneeuw #Schnee

pic.twitter.com/c3vB2BzMHl

