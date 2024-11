Κακοκαιρία Βρετανία – Ιρλανδία: Τρεις νεκροί

Σφοδρή καταιγίδα έχει χτυπήσει στη Βρετανία και την Ιρλανδία, με τρεις ανθρώπους ήδη να έχουν χάσει τη ζωή τους, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η καταιγίδα «Μπερτ» έπληξε σήμερα τη Βρετανία και την Ιρλανδία, με ισχυρούς ανέμους, χιονοπτώσεις και κίνδυνο πλημμύρας, με αποτέλεσμα να διαταραχθούν οι συγκοινωνίες και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

A video has emerged online showing severe flooding in Donegal as Storm Bert hit Ireland.

Gushing water could be seen flowing down Bridge Street in Donegal.

Storm Bert latest: https://t.co/E9ifKTIVeK pic.twitter.com/zCkqi8FBNX

— Sky News (@SkyNews) November 23, 2024