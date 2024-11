Κυβέρνηση Τραμπ – Λίντα Μακ Μαν: Από τα ρινγκ στο υπουργείο Παιδείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει για επικεφαλής του υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ τη Λίντα ΜακΜάν, η οποία είναι εξαιρετικά πιθανό να αναλάβει την διάλυσή του, δεδομένου ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ζήτησε επανειλημμένα την κατάργηση του οργανισμού κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Η Λίντα θα χρησιμοποιήσει τις δεκαετίες της εμπειρίας της στην ηγεσία και τη βαθιά κατανόηση τόσο της εκπαίδευσης όσο και των επιχειρήσεων, για να ενδυναμώσει την επόμενη γενιά Αμερικανών φοιτητών και εργαζομένων και να κάνει την Αμερική νούμερο ένα στην εκπαίδευση στον κόσμο. Θα στείλουμε την Παιδεία ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, και η Λίντα θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας», ανέφερε ο Τραμπ σε δήλωσή του.

Η ΜακΜάν, σημαντική δωρήτρια των Ρεπουμπλικανών και πρώην στέλεχος της επαγγελματικής πάλης, υπηρέτησε ως διαχειρίστρια της Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Διορίστηκε το 2017 και παραιτήθηκε το 2019 για να γίνει πρόεδρος της America First Action, ενός super PAC υπέρ του Τραμπ. Είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του America First Policy Institute, ένα think tank υπέρ του Τραμπ που δημιουργήθηκε το 2021 από τη ΜακΜάχον, τον Λάρι Κούντλοου και άλλους συμβούλους της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ. Υπό τη νέα υπουργό Παιδείας, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η αναίρεση των αλλαγών που έκανε η κυβέρνηση Μπάιντεν για την επέκταση της προστασίας των LGBTQ+ μαθητών.

Η αγωγή για τη σεξουαλική εκμετάλλευση αγοριών

Πρόσφατη αγωγή ισχυρίζεται ότι η Λίντα ΜακΜάν επέτρεψε εν γνώσει της τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών από υπάλληλο του World Wrestling Entertainment (WWE) ήδη από τη δεκαετία του 1980 – ισχυρισμούς που η ίδια αρνείται. Η ΜακΜάν είναι η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του WWE, το οποίο ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της, Βινς. Ως επικεφαλής του WWE, η Λίντα ΜακΜάν επέβλεψε τη μετατροπή του από μια ψυχαγωγική εταιρεία πάλης σε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Αποχώρησε το 2009 για να θέσει υποψηφιότητα για τη Γερουσία, αλλά έχασε στο Κονέκτικατ το 2010 και το 2012.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η ΜακΜάν, ο σύζυγός της, το WWE και η TKO Group Holdings -η μητρική εταιρεία του πρωταθλήματος επαγγελματικής πάλης-, επέτρεψαν εν γνώσει τους στον υπάλληλο Μέλβιν Φίλιπς Τζούνιορ να χρησιμοποιεί τη θέση του ως εκφωνητής στο ρινγκ για να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά παιδιά. Η κατάθεση ισχυρίζεται ότι ο Φίλιπς στρατολογούσε παιδιά για να εργαστούν ως «Ring Boys», βοηθώντας τον να στήνει και να κατεβάζει τα ρινγκ πάλης σε εκδηλώσεις του WWE. Ωστόσο, η δουλειά αυτή ήταν ένα πρόσχημα για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, την οποία ο Phillips έκανε ακόμη και μπροστά σε παλαιστές και στελέχη στο χώρο των αποδυτηρίων, υποστηρίζει η αγωγή. Επίσης, συχνά βιντεοσκοπούσε τη σεξουαλική του κακοποίηση, σύμφωνα με την αγωγή.

«Ο Φίλιπς παρέσυρε και χειραγωγούσε τα νεαρά αγόρια με υποσχέσεις να συναντήσει διάσημους παλαιστές και να παρακολουθήσει τα εξαιρετικά δημοφιλή σόου πάλης, εμπειρίες που κατά τα άλλα ήταν ανέφικτες για αυτά τα παιδιά», αναφέρει η μήνυση. «(Οι McMahons, WWE και TKO Holdings) επέτρεψαν στον Phillips και σε άλλους να συμμετάσχουν και να προωθήσουν την αχαλίνωτη κουλτούρα σεξουαλικής κακοποίησης του WWE».Η μήνυση ισχυρίζεται ότι οι ΜακΜάν ήταν αμελείς ως εργοδότες και δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τους ενάγοντες, οι οποίοι απαιτούν περισσότερα από 30.000 δολάρια ως αποζημίωση. Ο Φίλιπς εργάστηκε για το WWE τις δεκαετίες του 1970, του ’80 και του ’90 ως «εξέχων εκφωνητής και επικεφαλής πληρώματος». Πέθανε το 2012. Ο Βινς Μακ Μάχον παραδέχτηκε ότι αυτός και η Λίντα γνώριζαν ήδη από τις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ότι ο Φίλιπς είχε ένα «περίεργο και αφύσικο ενδιαφέρον» για τα νεαρά αγόρια.