Αναλαμβάνει τη Μονακό o Βασίλης Σπανούλης;

Μία μεγάλη πρόκληση στη νέα του καριέρα ως προπονητής, φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανούλης. Μόλις μία ημέρα αφότου επισημοποιήθηκε ότι οι δρόμοι των Μονεγάσκων και τους Σάσα Ομπράντοβιτς χωρίζουν, η ομάδα του Πριγκιπάτου βρήκε τον επόμενη προπονητή της, στο πρόσωπο του θρύλου της Euroleague.

Το σερβικό Meridian Sport γράφει ότι όλα έχουν συμφωνηθεί με τον Βασίλη Σπανούλη να είναι ο νέος τεχνικός της Μονακό.

🚨🇲🇨AS Monaco is set to assign the vacant head-coaching role to Greek specialist Vassilis Spanoulis pic.twitter.com/my2pPbpoEB

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 19, 2024