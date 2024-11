Τραμπ – Εύα Λονγκόρια: Η ηθοποιός απαντά στα δημοσιεύματα

Η Εύα Λονγκόρια έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε στη δήλωση που είχε κάνει ότι νιώθει «προνομιούχα», που δεν ζει στην Αμερική μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις φετινές προεδρικές εκλογές. Μιλώντας στο podcast «Behind the Table», ξεκαθάρισε πως εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, όμως όχι λόγω του Τραμπ. «Θα ενημερώσετε παρακαλώ, τον κόσμο ότι δεν έφυγα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας του Τραμπ;», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν έφυγα λόγω του πολιτικού περιβάλλοντος, έφυγα επειδή η δουλειά μου με πήγε εκεί». Εξήγησε επιπλέον, ότι η ίδια, ο σύζυγός της και ο 6χρονος γιος τους μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ της Ισπανίας και του Μεξικό από τότε που έφυγε για να γυρίσει το «Land of Women» σχεδόν πριν από τρία χρόνια. «Είμαι εκεί εδώ και χρόνια, οπότε δεν μου αρέσει που έχει παρερμηνευτεί όλο αυτό. Είμαι περήφανη Αμερικάνα και πάντα ήμουν. Με στενοχώρησε που τα σχόλιά μου δίχασαν τον κόσμο», είπε.

‘I’m A Proud American’: Eva Longoria Strikes New Tone, Says She Didn’t Leave Country Over Trump

Longoria previously dissed Trump and called the U.S. a “dystopian country.”https://t.co/eDizXrx5Bs

— ETM (@1exposethemedia) November 17, 2024