Τρίτος Παγκόσμιος: Σφοδρά πυρά κατά του Μπάιντεν υπό τον φόβο γενικευμένης σύρραξης

O γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ εξαπέλυσε σφοδρά πυρά μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε ότι η πρόσφατη αυτή απόφαση των ΗΠΑ για την Ουκρανία αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να ξεκινήσει τον «Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο» πριν ο πατέρας του Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ άναψε πράσινο φως στον ουκρανικό στρατό να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξουν στόχους εντός της Ρωσίας. Η κίνηση αυτή όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε αίσθηση. Ο 46χρονος γιος τουΤραμπ έγραψε στο Twitter ότι το «στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα» προσπαθεί να υπονομεύσει τον πατέρα του πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, σπρώχνοντας την κατάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία στο χάος.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024