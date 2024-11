Τραμπ μετανάστες: «Πράσινο φως» στη συμμετοχή του στρατού για μαζική απέλαση

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα το πρωί το «πράσινο φως» στη συμμετοχή του αμερικανικού στρατού για τη μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα από τις ΗΠΑ μόλις αναλάβει την εξουσία. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα κηρύξει κατάστασης έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ, προκειμένου να ενεργοποιήσει εξουσίες που θα διευκόλυναν μια σπάνια και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη κίνηση να επιστρατεύσει τον αμερικανικό στρατό για να βοηθήσει στην απέλαση εκατομμυρίων ανθρώπων που θεωρεί ότι βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ.

Ο Τομ Φίτον, πρόεδρος της σημαίνουσας συντηρητικής ομάδας Judicial Watch, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλά νέα: Οι αναφορές είναι ότι η επερχόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμη να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για να αντιστρέψει την εισβολή επί Μπάιντεν μέσω ενός προγράμματος μαζικών απελάσεων». Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε και επιβεβαίωσε την ανάρτηση του Φίτον σχολιάζοντας: «αλήθεια».

HUGE: President @RealDonaldTrump confirms he is prepared to declare a national emergency and use the military assets to reverse the Biden invasion. pic.twitter.com/XnqW121GnQ

— Tom Fitton (@TomFitton) November 18, 2024