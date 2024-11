Μπάιντεν Αμαζόνιος: Viral βίντεο από την επίσκεψη στη Βραζιλία

Ένα βίντεο με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να φαίνεται να «περιπλανιέται» στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κλιπ προέρχεται από το τέλος της συνέντευξης Τύπου του Μπάιντεν την Κυριακή από σημείο στον Αμαζόνιο στην πλευρά της Βραζιλίας, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος μίλησε σχετικά με τη διατήρηση του φυσικού πλούτου και τις επενδύσεις που έχει κάνει η κυβέρνησή του σε υποδομές πράσινης ενέργειας, μεταξύ άλλων.

I have seen this clip all morning. I 100% thought it was an AI joke. It is 100% real. biden actually does wander off into the real amazonian rain forest and his handlers scramble after him. https://t.co/awu5znxWdi

Στο κλιπ, ο Μπάιντεν, ο οποίος στέκεται σε ένα βήμα φορώντας εκδρομικό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, γυρίζει, χαιρετάει και φαίνεται να περπατάει κατευθείαν μέσα στο δάσος, αντί να ακολουθήσει το μονοπάτι μπροστά του.

Biden is out of the country❕

🚨🇺🇸 Biden announces WW3 then wanders off into The Amazon Rainforest never to be seen again……🤡🌍

Media Keywords: meme: the strongest weapon in the united states is a patriotic… pic.twitter.com/cgAMLOscue

— Susan Wood (@susieq1007) November 17, 2024